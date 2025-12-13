想販毒砸160萬買到「味精1包」 陸男遇「黑吃黑」報警下場曝

大陸江蘇發生一起戲劇性詐騙案。一名馮姓男子因得知獸用麻醉劑「替來他明」被部分人當作新型毒品替代品後，自以為發現「商機」，便透過陳某某和朱某某管道，花36萬元人民幣（約160萬元新台幣）買違禁藥品。怎料馮某發現自己收到的是一包「味精」，驚覺遇到「黑吃黑」憤而報警。

馮姓男子花重金買到一包味精。（圖／翻攝《看看新聞》）

根據陸媒《光明網》，淮安市清江浦區人民法院近日對此案作出判決。法院審理認為，陳某某和朱某某以非法占有為目的，虛構事實騙取他人財物，數額巨大，其行為已構成詐騙罪。陳某某到案後如實供述、自願認罪，法院判處其有期徒刑3年，緩刑4年；朱某某因有前科劣跡，被依法從重處罰，判處有期徒刑4年6個月。

法官助理蔣晶表示，陳某某和朱某某從一開始就計劃對馮男實施詐騙，2人根本沒有購買這款獸用麻醉劑的管道。交易當天，2名詐騙犯將事先購買的普通味精更換包裝，偽裝成替來他明粉末交給馮男。

而由於馮某實際沒有買到獸用麻醉劑，也沒有再次進行售賣，僅持有味精，因此不構成犯罪。法官也提醒，吸食替來他明會嚴重損害神經系統，甚至引發精神障礙、呼吸抑制等危害，對人體危害大。案件曝光後，網友紛紛表示「活久見」，也有人嘲諷馮男算不算「投資失敗」。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

