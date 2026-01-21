想買便宜SSD再等等？鎧俠高層潑冷水：1TB 7000日圓的時代已經過去了

7000日圓（約1400元台幣00日圓（約1400元台幣）就能買到1TB固態硬碟的日子已經一去不復返了。（圖片來源／flickr）

科技新聞網站《PC Guide》報導，一家大型固態硬碟的製造商的高層坦言：「1TB固態硬碟白菜價的時代」已經過去了，並且證實該公司的NAND記憶體產品產能2026年已售罄，由此可見短期內固態硬碟（SSD）價格不會有任何回跌的可能性了。

1400元台幣買1TBSSD的好日子沒了

日本NAND快閃記憶體（Flash Memory）大廠鎧俠（Kioxia，前身為東芝記憶體部門）聲稱，廉價固態硬碟的時代已經結束。該公司的高層中戶浩介（Shunsuke Nakato）周二（1月20日）訪問南韓期間，在一場媒體活動上就全球供應危機發表看法，他直接了當表示，售價7,000日圓（約45美元或1400元台幣）的1TB固態硬碟（SSD）已經不存在了。

不只記憶體受供應短缺的影響，價格飛漲，固態硬碟遭遇同樣的命運。人工智慧（AI）公司正大量囤積記憶體，以支援資料中心的快速擴張，而高速NAND快閃記憶體則優先用於人工智慧推理。人工智慧推理是指利用訓練好的AI模型，基於全新的或從未見過的資料做出決策的過程。

「說實話，今年的NAND產能已經售罄。7000日圓（約45美元）就能買到1TB固態硬碟的日子已經一去不復返了。」鎧俠記憶體事業部的總經理中戶浩介（Shunsuke Nakato）在接受南韓媒體《Digital Daily》採訪時描述當前的情況。

中戶浩介還警告說，人工智慧對記憶體晶片的需求將會持續增加，他形容當前的市場周期為「高需求、高價階段」，這將導致企業和消費市場供應短缺。

固態硬碟價格7個月內飆8成

他也指出該公司的供應模式是基於客戶信任的「君子協定」，而非先到先得或價高者拿到貨源，他說，該公司繼續與長期合作夥伴共同制定年度合約，並且根據合約分配產能。

但他也強調，隨著市場環境的變化，合約價格上漲是不可避免的，有些情況下漲幅可能高達30%。至於生產成本和價格部分，這位鎧俠高層指出，價格年比的漲幅超過30%，並預測這一趨勢至少會持續到2027年。 「企業意識到，一旦停止對人工智慧的投資，就會被時代拋棄，因此他們別無選擇，只能繼續投資。」他進一步說明。

當今，高速記憶體的價格幾乎是幾個月前的兩倍，在任何熱門電商平台都能輕鬆找到這樣高貴的記憶體價格。

以美國最大電商亞馬遜（Amazon）為例，我們可以利用價格追蹤網站Camelcamelcamel來查看歷史價格走勢圖。目前銷量第一的 Crucial P310 1TB SSD售價為106.99美元，與2025年6月底和7月初的歷史最低價59.99美元相比，7個月內大幅上漲78%之譜。

