想買回家？苗栗警方網拍12米電信塔 起標5000元

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「什麼都賣？什麼都不奇怪！」苗栗縣通霄警分局白沙派出所廳舍老舊，將於明年拆除重建，現今矗立在廳舍旁12公尺高的電信鐵塔，因應新廳舍興建，也功成身退，予以報廢，並刊登於「台北惜物網」拍賣，起標價5000元，投標時間至12月1日中午12截止，高價者得。苗栗縣警局表示，鐵塔有鍍鋅處理，使用了18年仍完好，有需要的民眾，快來撿便宜。

縣警局後勤科表示，現白沙派出所廳舍老舊，且僅有一層樓，不敷使用，將於明年拆除重建，新廳舍規畫為2層樓建築，未來新廳舍完工後，會於樓頂再設置一座新型的電信收發訊設備，因此現今矗立在廳舍旁的電信鐵塔，功成身退，予以報廢。

廣告 廣告

後勤科指出，該鐵塔底座約4.7×4.7公尺，高約12公尺，有鍍鋅處理，即使位處海濱之際，使用了18年仍完好，若當成廢棄物丟棄，不免可惜，因此於台北市政府拍賣政府報廢公產的「台北惜物網」拍賣，創造新價值，但是得標者需自行拆除搬運。

鐵塔買回去能做什麼？有員警打趣地說，說不定有錢人想買回去放在自家別墅打造成像巴黎鐵塔、東京鐵塔之類的景觀瞭望台，另耶誕節將屆，也可以妝點成耶誕樹。

【看原文連結】

更多自由時報報導

化粧品摻入蘇丹色素！ 18產品用到禁用原料 多家知名品牌也中鏢

北部今晚轉雨、明天轉涼低溫14度 天琴颱風估週三生成

演唱會太夯 陳其邁預告明年世運主場館檔期額滿了

LTN投票箱》要打擊詐騙 你認為怎麼做最有效？

