想買怕追高 他問「台積電1680元算貴」？ 網笑：等2000再問一次





台積電股價飆升，引發熱烈討論。有網友坦言想買進又擔憂追高，問「台積電1680算貴嗎？」對此眾人戲稱「1700以下是天上掉下來的禮物」、「等2000再來問一次」。

該名網友在論壇PTT上發起討論，表示自己曾重壓美債，卻沒有如預期獲利。近期看到台積電大漲又趕到心動，無奈一邊是已經賠錢的美債，另一邊又單價高達1680元的台積電，讓他的心情很矛盾：「不賣不甘心、賣了又怕追高」，想問問其他網友的看法：「台積電1680算貴嗎？」

▼原PO表示朋友看到台積電股價飆漲很心動，無奈卡在手邊的美債仍處於虧損狀態，又擔心追高，問：「台積電1680算貴嗎？」



此貼文吸引網友們留言討論，不少網友翻出歷史紀錄，稱以往台積電股價在600、800、1000、1200等時期，都曾出現「嫌貴」聲浪，然而事實證明「今日高點是明日低點」，因此認為若看好台積電走勢，現在仍是進場時機：「現在不買你要多少買」，還有網友戲稱：「1700以下是天上掉下來的禮物」、「你等2000再來問一次」。

▼有網友戲稱台積電股價「1700以下是天上掉下來的禮物」，但也有網友提醒，若這麼擔心買在股價高點，要謹慎思考自己面對股價波動時的心理承受能力。

不過，也有網友認為，買個股之前，要先評估自己的心理承受能力，若這麼擔心追高，也較思考是否能在股價波動或回檔時仍保持心態平穩：「你會怕代表你抱不住」、「買了跌100你就會崩潰」，並建議若自覺心理承受能力較低，可以考慮買零股或也有台積電的0050 ETF，降低單一個股起伏的風險，減少心理壓力。

