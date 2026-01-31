想買柏金包先查你家住址！愛馬仕「肉搜身家」內幕曝 客戶被當嫌犯審核

國際中心／程正邦報導

全球頂級奢侈品之首愛馬仕（Hermès）一直以來以「有錢也買不到」的稀缺行銷站穩神壇，但其背後的篩選機制卻極具爭議。根據法國時尚調查媒體《Glitz》的最新揭露，愛馬仕不僅要求消費者「配貨」，更傳出員工會對客戶進行深入的隱私肉搜，從居家地址到社群生活無一不查，若社會地位「不夠格」，柏金包（Birkin）或凱莉包（Kelly）將永遠對你顯示「沒貨」。

社會地位決定購買權：店員私下肉搜客戶住址

這份調查報告指出，愛馬仕的銷售策略已從單純的財力篩選進化為嚴密的「身家調查」。報導引述內部消息，店員在面對新客戶時，會私下搜尋其居家地址，藉由觀察客戶居住區域的房價與環境，來評估該名準買家是否具備品牌所認同的「社會聲望」。

除了住址，員工還會針對客人的社群媒體進行「數位監控」，檢視其生活品味與穿著風格是否與品牌形象契合。一名銷售助理直言：「在店裡，每位新客戶都被視為潛在的嫌疑犯。」店員會從顧客手上的錶來貼標籤，例如配戴愛彼（AP）或理查德米勒（Richard Mille）通常被視為「品味合格」，但若配戴款式過於浮誇的勞力士，則可能被視為「暴發戶」而遭到冷落。

嚴防二手轉賣：社群動態追蹤至售後

為了維持品牌的尊貴感與杜絕炒作，愛馬仕對「轉售」行為採零容忍態度。報導披露，即便客戶成功買到包，品牌仍會持續追蹤其社群動態。一旦發現該包款被放上二手市場轉賣，該客戶將被列入永久黑名單，甚至連當初經手的銷售員工都必須承擔連帶責任，面臨處分甚至解雇。

配貨迷宮：從 30 萬到 600 萬的入場券

長期以來被外界詬病的「配貨制」在報告中也被詳盡拆解。想要一親柏金包芳澤，消費者通常需先在鞋子、絲巾、餐具甚至高單價家具等周邊產品上累積消費。

* 基本款門檻： 至少需消費約 1 萬美元（約新台幣 32 萬元）。

* 限量款門檻： 累積消費可能需達 20 萬美元（約新台幣 630 萬元）。

諷刺的是，即便達到消費標準，客戶在進入傳說中的「私密看包室」時仍無權挑選，只能被動接受品牌指派的顏色與皮質。分析指出，雖然一只柏金包的生產成本僅約 1,000 美元，但其在拍賣市場的保值性驚人，如傳奇影星珍柏金（Jane Birkin）的原版手袋，在 2025 年曾拍出千萬美元天價，這也給了品牌極大的傲慢資本。

法律反擊：反托拉斯法與歧視爭議

這種近乎挑釁的銷售邏輯已引發法律訴訟。2024 年，兩名舊金山居民對愛馬仕提起集體訴訟，指控其「搭售（Tying）」策略違反了反托拉斯法，強迫消費者購買非必要商品。

對於高端消費者而言，買包究竟是尊榮的象徵，還是被品牌玩弄於股掌間的生存遊戲？隨著這波身家調查內幕流出，精品業在「維護品牌格調」與「侵犯隱私與歧視」之間的界線再度引發社會熱議。

