想買派出所電信鐵塔？ 白沙所鐵塔網拍5千起標

派出所索性將鐵塔放上「台北惜物網」以五千元起標，引發討論。（圖／東森新聞）





苗栗白沙派出所即將在原址重新改建，旁邊一座高約12公尺的防空警報電信鐵塔因已無使用需求，若請工人拆除得花上五、六萬元。派出所索性將鐵塔放上「台北惜物網」以五千元起標，引發討論。有民眾開玩笑說標下來可以當耶誕樹，另有人猜測可能會有電信業者出手競標。至於是否真能找到有緣人，就看最後結果。

這座電信鐵塔設置於苗栗通霄分局白沙派出所，高度12公尺，上頭仍架設多條電信線路，是這回網路拍賣的標的。鐵塔設立至今僅十八年，外觀保存相當良好，平時也由派出所同仁定期保養。苗栗白沙派出所員警分享爬塔經驗時笑說，通常只是爬上去清潔一下就立刻下來，因為鐵塔本身有電，實際攀爬還是相當危險。

廣告 廣告

隨著派出所改建，新的電信設備將移至未來建築物的樓頂，舊鐵塔因此功成身退。如果請工班拆除需花費五、六萬元，派出所乾脆放上網五千元起標，看是否有民眾願意接手。消息曝光後引發熱議，有人覺得非常新奇，也有人認為買家恐怕不多。

有民眾表示，12公尺的鐵塔若買回家當耶誕樹也挺有趣，但拆除恐怕不簡單，更意外的是居然是警察單位自己上網拍賣，而且起標價只要五千元。也有民眾認為，一般民眾多半不會購買，真正可能出手的反而是同行，也就是電信業者，買回去仍能做相同用途。

依規定，有意競標者須在12月20日前自行完成拆除與清運作業。這座陪伴派出所多年的電信鐵塔，隨著改建即將退役，最終會落入誰的手中，格外引人關注。

更多東森新聞報導

國道死亡車禍！他開車自撞護欄後翻覆 送醫搶救不治

苗栗獨居翁離奇死亡！疑遭酒後暴打 2男遭聲押

搶快加油「突鬼切」！休旅車慘遭直行貨車攔腰撞

