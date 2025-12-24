想買車先等等 台北車展購車好康搶先曝光

記者鍾釗榛／綜合報導

「2026台北新車暨新能源車大展 」將在114年12月31日至115年1月4日在台北世貿登場。（圖／2026台北新車暨新能源車大展提供）

「2026台北新車暨新能源車大展」將在114年12月31日至115年1月4日在台北世貿登場，橫跨跨年與元旦連假，成為年末車壇最受矚目的指標性盛會。除了新車與新能源技術齊發，今年更被視為「入主好時機」，各大品牌同步端出誠意十足的展場限定優惠。

保時捷原廠好禮加持

向來吸引性能車迷朝聖的保時捷，此次主打「展場即刻擁有」的尊榮感。凡於車展期間訂購指定現車，即可獲得德國原廠油桶造型座椅與Martini Racing四輪行李箱作為限量交車禮，將賽道精神一路延伸到生活場景，對品牌鐵粉而言吸引力十足。

保時捷推出限量交車禮。（圖／PORSCHE提供）

Honda購車抽五萬

主攻大眾市場的Honda則以實際回饋搶客，展期間購買指定車款或相關商品，就有機會抽中新台幣50,000元購物金，讓賞車不只是看熱鬧，也多了一分「中獎期待」，為家庭與首購族群增添進場誘因。

本田推出抽新台幣50,000元購物金。（翻攝HONDA）

哈雷祭出零利率

重機迷同樣有看頭，Harley-Davidson針對Softail車系推出限時、限量的展覽專屬方案，而Touring豪華旗艦車系更端出最高新台幣150萬元零利率分期優惠，大幅降低入手門檻。隨著更多品牌優惠陸續揭曉，今年台北車展不只好看，更可能是最佳出手時機。

