想買Volvo現在最好時機 30 萬直接留在口袋

Volvo近期針對旗下主力休旅與旅行車啟動舊年式促銷，最高降幅一口氣來到新台幣30.8萬元，從都會入門到旗艦車款通通有感，讓有意入主北歐豪華品牌的消費者，迎來難得的甜蜜入手機會。

XC40 親民入門

深受年輕族群喜愛的XC40，這波優惠相當有感。入門Plus B3車型由原本167.2萬元，下修至156.8萬元，直接省下10.4萬元；高階Ultra B4也從199萬元降至184萬元，折讓達15萬，讓質感與安全一次到位。

Volvo XC40 休旅車。（圖／翻攝Volvo網站）

XC60折價最有感

品牌銷售主力XC60成為本次促銷焦點。Plus B5車型從232萬元大幅下修至 202萬元，整整少了30萬；而Ultra B5 AWD更是直接下殺30.8萬元，來到232萬元，堪稱全車系折扣之最。

Volvo XC60休旅車。（圖／翻攝Volvo網站）

旅行車與旗艦休旅同享優惠

偏好旅行車風格的買家，也能在V60上撿到好康，Plus B4車型由195萬元降至179萬元，現省16萬元。至於品牌旗艦XC90，Plus B5 AWD 也同步調降30.6萬元，優惠後售價為265萬元，讓家庭旗艦入手門檻大幅降低。

Volvo XC90休旅車。（圖／翻攝Volvo網站）

Volvo一月優惠價

XC40 Plus B3：156.8萬

XC40 Ultra B4：184萬

XC60 Plus B5：202萬

XC60 Ultra B5 AWD ：232萬

XC60 Plus T8 AWD plug-in hybrid：240.19萬

XC60 Ultra T8 AWD plug-in hybrid：270.19萬

XC90 Plus B5 AWD (NEW)：265萬

V60 Plus B4：179萬

Volvo V60旅行車。（圖／翻攝Volvo網站）

