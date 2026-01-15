想賣股換0050！老媽「神級持股」投報率654% 網跪求開課：別亂動

財經中心／林昀萱報導

台股昨（14）日在外資強勢回補帶動下展開反攻，加權指數終場上漲234點，收在30,941點，再創新高。有網友近日分享媽媽的股票帳戶請益是否該賣掉部分轉買0050，其中赫見投報率高達654.27%，讓網友一看帳戶清單全跪了直呼「不要動」。

近日有網友在Dcard論壇曬出媽媽的股票帳戶請益，「最近媽媽想把一些股票賣一賣都拿去買0050，想請問那一些股票可以直接砍掉？哪一些可以再擺一陣子看看？」清單多元橫跨ETF、金融、傳產，且多數都是獲利狀態，其中最讓網友震驚得是智易（3596）以23元進場，投報率高達654.27%；還有5元入手的國票金（2889）及38元入手的緯創（3231）。

請益貼文瞬間湧入一票人想網友紛紛喊想拜師，直呼：「勸你不要幫你媽操作，而且她很厲害了欸，都有賺」、「你媽已經贏過超多人了，我勸你不要動她的股票」、「5塊的國票金38塊的緯創23塊的智易，屬實是牛逼，要我絕對不敢動…」「買那麼多都是賺的居多。妳媽真的是好會選股。入股時間又很讚…….是真的可以考慮賣掉一些。但是我覺得妳媽可能比那些ETF的人還會選個股」、「654.27% 太猛了」、「妳先叫妳媽分享怎麼選股的，我覺得已經很ok了！」

在一片讚聲中，有網友提出建議：「其他沒辦法給意見，但中鋼真的要好好考慮可以賣了，鋼鐵業黃金時代可以說已經過去，未來鋼鐵業只會越來越困難」、「媽媽是幾歲？投入指數或高股息很多時間也要看年齡，如果是70歲投入高股息絕對是更好的選擇，穩定現金流對於有年紀的人比較重要」、「美債等高點賣掉，科技股當前，長期美債都是負的」、「妳媽很厲害，美債可以全換0050」。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

