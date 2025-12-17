想賺快錢！妹子揭做八大慘痛代價 忽略1事身體虛弱：愧疚烙印一輩子

生活中心／王文承報導

一名21歲妹子表示，剛滿20歲時因缺錢而到八大行業工作，發現自己懷孕，就醫服用藥物終止妊娠，當時她沒有坐月子，也沒有進行祭拜儀式，如今感到身體日漸虛弱，開始懷疑是否與當初流掉孩子有關，內心充滿愧疚。（示意圖／資料照）

每個人的家庭背景不同，有些人因經濟困難，可能會選擇從事八大行業，希望藉此幫助家人。一名21歲妹子分享了自己的親身經歷。她表示，剛滿20歲時因缺錢而到八大行業工作，沒想到幾個月後發現自己懷孕。當下她非常緊張，立刻就醫並服用藥物終止妊娠。當時她沒有坐月子，也沒有進行祭拜儀式。如今，她感到身體日漸虛弱，開始懷疑是否與當初流掉孩子有關，內心充滿愧疚。貼文曝光後，引發網友熱議。

她揭做八大慘痛代價 忽略1事愧疚一輩子



一名女子在網路論壇《Dcard》以「做八大20歲流產過」為題發文，分享自己的心情。她寫道，當時的自己什麼都不懂，也沒有意識到那是一個生命，「我好像沒有意識到，就這樣流掉了一個生命」。

廣告 廣告

她坦言，21歲的自己覺得當初流產後沒有好好調養身體、坐月子，也沒有進行拜拜儀式，導致身體狀況日漸不佳，經常感到愧疚。她表示：「我不知道該怎麼辦，覺得這份愧疚會一輩子烙印在心裡。自責沒有用，但我真的很難過。對不起，在我肚子裡的寶寶，是媽媽欠你的。」

貼文曝光後，引起網友熱議，「我覺得可以看精神科醫師或做心理諮商，會比較好」、「這樣的情緒有時候會突然跑出來，但這不是妳的錯，只是時間點不對。妳還沒準備好，可以去拜拜，祈求神明保佑那位無緣的小孩」、「要放過自己，剛懷孕就流掉的只是受精卵，還不算是孩子」、「好好照顧自己，身體虛要調養；若心理放不下，就去看醫生」。

更多三立新聞網報導

詐團踢到鐵板？退休媽LINE加30帳號做「這件事」女兒傻眼 結局超展開

蘋果被看光！iOS內部代碼流出 40款新品浮上檯面 折疊機發表時間曝光

好市多品質出包？他買熟蝦盤驚見「詭異狀況」 內行會員揭背後真相

台灣人共同惡夢！冬天衣物難判斷乾透 一票人揭1妙招 台電也認證了

