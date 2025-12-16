想賺更多？美國來的專家親揭「爆賺術」 散戶也能跟上！

財經中心／師瑞德報導

AI時代來臨，投資決策模式大翻轉！貝萊德系統化投資專家指出，AI能分析網紅貼文、招聘廣告等另類數據，挖掘超額報酬。投資不再是黑盒子，而是人機協作的「透明盒子」。AI如飛機自動駕駛儀，提升投資效率與安全性，人類機師則負責應對危機。善用AI，散戶也能掌握投資先機，穩健獲利。（AI製圖，情境模擬）

在這個資訊爆炸到令人焦慮的時代，投資人想做好功課真的不容易。以前可能盯著K線圖、熬夜K幾份外資報告就能做決策，但現在市場瞬息萬變，一個突發消息就能讓股市豬羊變色。面對這種高難度挑戰，傳統的人腦分析快要跟不上了，而「AI投資」正悄悄成為市場新顯學。

究竟在AI大模型加入戰局後，投資人的決策模式發生了什麼翻天覆地的變化？那些市場上令人垂涎的「超額報酬（Alpha）」現在都藏在哪裡？全球資產管理巨頭貝萊德（BlackRock）的系統化投資團隊，迎來了成立40週年的里程碑。在近期的媒體分享會上，包括資深基金經理Robert Fisher、國際財富管理主管Adam Riley，以及資深投資策略師Anthony Kruger在內的多位重量級專家，分享了他們如何結合人類智慧與機器智能，打造出管理規模近3,780億美元的全球投資平台，並深入解析AI時代的投資新思維。

連網紅貼文、招聘廣告都能預測股價？

試想一下這個情境：當某個爆紅的YouTuber開始大力推廣一款新飲料，網路搜尋熱度瞬間飆高，接著信用卡支付數據顯示該商品銷量暴增。這些發生在你我身邊的日常瑣事，在過去可能只是「雜訊」，但現在，這些「另類數據」經過AI處理後，就成了預測該公司下一季營收、甚至股價走勢的黃金訊號。

貝萊德指出，全球90%的數據在過去兩年內產生，其中高達80%是非結構化資料。現在捕捉投資機會，不能只看冷冰冰的財報數字。創意與數據的結合才是關鍵。透過自然語言處理（NLP）、機器學習等尖端技術，AI能從海量數據中提取投資洞察。

舉個更有趣的例子：如果AI分析網路上的企業徵才廣告，發現某家傳產公司突然大量招聘AI工程師與數據科學家，這可能就是一個領先指標，暗示這家公司正準備重大轉型，股價潛力或許就藏在這裡。這些需要「人類創意」去發想關聯性的數據應用，正是AI時代超額報酬的新金礦。

打破「黑盒子」迷思：其實邏輯超直觀

很多人聽到「系統化投資」或「量化交易」，腦中就浮現一個神祕的電腦「黑盒子」，好像把錢丟進去就會自動錢滾錢，完全搞不懂在幹嘛。

但貝萊德澄清，這其實是天大的誤解。系統化投資實際上是人類判斷與機器智能的平衡，旨在降低行為偏差。現在的AI投資更像是一個「透明盒子（Clear box）」。為什麼？因為邏輯很直觀：網紅推產品導致銷量好，所以股價漲；公司招募AI人才，所以未來有轉型題材。這些邏輯連散戶都能輕易理解。

重點在於嚴謹度。專家強調「垃圾進、垃圾出（Garbage in, rubbish out）」的道理，任何數據源，不管是財報文字還是衛星圖像，在餵給AI模型前，都得經過像寫學術論文一樣的嚴格驗證，確保它真的有效，而不是瞎貓碰上死耗子。貝萊德的系統化投資流程，從訊號產生到運用，都有明確的邏輯與步驟，將基本面、情緒及總體經濟訊號整合為「alpha分數」，再據此建構投資組合，過程高度透明。

AI讀報告快千倍 但「人類機師」更重要

現在的大語言模型（LLM）有多強？以前財報季，分析師可能要沒日沒夜讀幾百份報告，現在AI模型進化到能讀懂上下文語氣，瞬間掃描數百萬份文件，快速抓出像是「減肥藥」、「關稅影響」或「AI趨勢」等主題下的受惠公司，效率是人類無法比擬的。運算技術的突破，更將模擬全球股票五年所需的時間，從三小時縮短至不到兩秒。

那人類經理人是不是要失業了？貝萊德給了堅定的答案：不會！因為AI再強，有三樣東西學不來：創造力（去發掘像招聘廣告這種新數據源）、熱情，以及最重要的「判斷力」。貝萊德系統化投資團隊擁有超過220位投資專業人士，他們結合機器智能的分析力，在發生地緣政治衝突這種突發「暴風雨」時，模型可能會失靈，這時就需要有經驗的人類介入判斷，確保模型在紀律與情境洞察下應用。

投資就像開飛機：AI是自動駕駛 保你平安

關於風險管理，貝萊德給了一個非常傳神的「飛機駕駛理論」。

他們把現在的AI系統化投資比喻成現代客機。現在的飛機並沒有比30年前飛得更快，但卻「安全非常多」，為什麼？因為有先進的自動駕駛系統在輔助，能處理絕大多數的飛行任務，避開不必要的亂流。

AI就是投資組合裡的「自動駕駛儀」，它讓投資航程更穩定、更具防禦性，監控著各種異常訊號。系統化投資的優勢在於提供穩健、風險可控的超額收益機會，而非追逐巨大但具波動度的報酬。過去三至五年，超過90%的策略表現優於基準或同業中位數。

但就像你不敢搭一架完全沒有機師的飛機一樣，駕駛艙裡還是需要人類機師坐鎮，應對真正的危機時刻。這就是AI時代「人機協作」的真諦：AI負責讓平常飛得穩，人類負責在風暴中掌舵存活。透過這種紀律性方法，在管理風險與成本的同時，靈活應對快速變化的市場動態，確保成果既具韌性，又與傳統投資部位形成差異化。

善用AI發掘收益機會 打造穩定現金流

對於尋求收益機會的投資者而言，AI也能發揮重要作用。貝萊德專家指出，透過AI驅動的投資策略，能提升報酬預測的準確度，並致力於在較低風險及更多元分散度下，長期創造更穩定且一致的收益水準。

AI能協助識別公司體質狀況的趨勢與變化，預測其未來支出並增加配息的可能性。結合傳統數據，亦有助於掌握跨產業及跨國的配息動態，甚至追蹤各國配息日期與頻率的差異，讓投資者得知預期收益的月份或季節。

貝萊德強調，他們不僅僅是買入並持有高股息的價值型股票，而是利用數據識別未來具高成長潛力的公司，因其更可能創造更高獲利。同時，運用AI降低市場及產業間的收益波動，提升分散度並降低集中風險，為投資人打造更穩健的收益來源。

