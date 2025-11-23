想賺TWICE財！攤商挨罰還繼續擺 2hrs後又被抓跑給女警追
昨天(22號)，韓團TWICE首度來到高雄開唱，但就有攤商動歪腦筋，紛紛在世運主場館周邊違規擺攤，其中一名陳姓男子，下午4點多就被員警開單，沒想到他沒學乖，2小時後又被員警抓到，但他竟然開始拔腿狂奔，甚至出手推人，導致女警摔倒在地。
現場目擊民眾表示看到攤商被抓，並指出對方可能在販賣盜版商品。當員警前往取締時，陳姓攤商突然揮手將女警推倒在地，隨後警方立即請求支援將人團團包圍。女警在描述事發經過時表示被攤商用左手用力甩開並推倒在地，其他在場員警也證實看到整個過程。
面對員警的質問，陳姓攤商試圖辯解，但警方直接指出他根本就是不聽從"停止"的指令，並強調該區域並非合法擺攤地點。警方還表示其他攤販都有經過申請程序，而他卻違規擺攤，最終被帶回派出所偵辦。
警方強調，由於攤商甩開女警致其跌倒，造成女警右腳膝蓋和手指挫傷，因此全案將依妨害公務及傷害罪嫌將陳男依法送辦。此外，在TWICE演唱會期間，大批粉絲（ONCE）排隊搶購官方商品，但違規攤商也大量出現。僅在22日一個晚上，警方就開出47件違規擺攤罰單。警方提醒粉絲們要睜大眼睛，避免購買到盜版商品。
更多 TVBS 報導
TWICE演唱會後粉絲夜市嗨翻 攤商喜收「一疊抵用券」忙到手軟
成軍十年首次在台開唱！周子瑜：終於帶成員一起來高雄了
等10年！TWICE今開唱「ONCE掃周邊」 多人狂買破萬元
TWICE旋風襲台！ ONCE「自製海報、扇子、衛生紙」應援
其他人也在看
搞出百噸垃圾山慘了！高市警2天「火速逮11人」 陳其邁高度重視
即時中心／黃于庭報導高雄知名景點「月世界」，近日傳出遭不肖人士濫倒廢棄物，現場「垃圾山」堆積數層樓高，隨後又於田寮發現新的垃圾山，經環保局破袋檢查，發現垃圾產源來自台南，研判2地為同犯罪集團所為。對此，檢警火速開偵辦，短短2天內迅速逮捕11名涉案嫌犯，其中李姓父子及施姓、蘇姓等4名主嫌羈押禁見，展現高市府打擊犯罪決心。民視 ・ 1 小時前
未保持安全距離釀禍！違規將罰6千 國道警：救命距離不是超車距離
臉書粉專「國道公路警察局」指出，一名洪姓男子駕駛營業貨運曳引車於國道1號北向367.8公里（瑞隆路段），行駛中線車道時，疑似未保持行車安全距離追撞前方大貨車，再推撞另一輛營業貨運曳引車，洪男因此開放性骨折。「國道公路警察局」說到，未保持行車安全距離位居「十大肇...CTWANT ・ 56 分鐘前
為什麼要這樣對我！痛哭賣慘..男被抓包毒駕
唾液快篩抓毒首日就攔查18起，開罰110萬元。而在新竹有一名騎士，吸毒上路散發濃濃異味，警方直接攔停，沒想到男子崩潰痛哭耍賴，還賣慘說自己才被騙錢，情勒警方「為什麼要這樣對我」，員警等他演完，快篩出爐驗出毒品反應，還在背包發現安非他命針頭，這下他只能擦乾眼淚，乖乖配合。三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前
竹市公道五路加油站旁 倉庫起火燃燒
新竹市公道五路二段一處加油站，凌晨5點多發生火警，消防人員趕到現場發現旁邊倉庫起火，幾分鐘後即撲滅火勢，所幸無人受傷，起火原因正由消防局調查當中。消防局5點25分受理民眾報案，指竹市東區公道五路二段加油站旁邊倉庫起火，報案人為加油站員工，表示現場加油站旁貨櫃有煙有火。自由時報 ・ 1 小時前
FED降息牽動金價走勢震盪 法人明年黃金需求三箭齊發
受到美國12月聯準會（FED）是否降息因素影響，近期國際金價每盎司約在4000美元附近震盪，法人認為，明年黃金需求三箭齊發，將繼續成為資金匯聚的溫床。瑞銀（UBS）日前將 2026年的年中黃金目標價，上調至每盎司4500美元，元大投顧也認為三大因素支撐金價，第一，美元結構性走弱趨勢確立，黃金成資金長自由時報 ・ 29 分鐘前
13萬人「擠爆高雄」！ 夜市攤商樂 人潮多三倍
高雄演唱會引爆美食商機！四大演唱會首日湧入13萬人，散場後粉絲們紛紛跑到夜市覓食，瑞豐、六合夜市人潮洶湧，攤商忙到「停不下來」，食材備料比平常多一倍，老江紅茶牛奶更是大排長龍。TWICE演唱會第一天就創下4.2億元觀光產值，捷運單日運量突破35萬人次，比跨年還多，演唱會的經濟效益驚人！TVBS新聞網 ・ 22 分鐘前
114年工程永續與環境美學獎 台中水利局榮獲5項殊榮
【記者陳世長台中報導】114年中國土木水利工程學會工程永續與環境美學獎，頒獎典禮在〈21〉日舉辦，台中市政府水利局在環境與生態類中榮獲5項殊榮，「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」獲特優獎；「台中市...自立晚報 ・ 15 小時前
偷嘗禁果害少女懷孕 墮胎露餡留鐵證色男慘了
桃園市1名葉姓男子2023年與某少女交往，期間2人多次偷嘗禁果，導致少女懷孕，少女擔心家人發現，偷偷跑到婦幼診所墮胎，家長得知怒提告，葉男面臨4月徒刑，恐將入獄。可上訴。鏡週刊Mirror Media ・ 37 分鐘前
NBA》CP3將退休 結束21年璀璨生涯
在本季最後1場於故鄉北卡羅萊納出賽的賽前，洛杉磯快艇球星Chris Paul宣布他將在今年球季結束後退休，結束21年的NBA球員生涯。TSNA ・ 4 小時前
總統稱「有錢有閒」看演唱會 粉絲：不認同
韓國女團TWICE週末首度在台灣舉辦演唱會，其中台南出身的成員周子瑜也是第一次在家鄉舞台表演。總統賴清德昨日（21日）對此表示，認為台灣這幾年經濟進步，民眾「有錢又有閒」可以觀賞演唱會。然而，這番言論引發部分粉絲不認同，並在網路上掀起討論。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
冬盟》打爆韓國隊東京奧運國手 日本社會人17分差完封韓職
冬季聯盟22日午場在澄清湖球場進行日本社會人與韓國職棒聯隊賽事，東京奧運國手金晉旭先發4局被狂打10支安打掉7分都是責失，社會人17比0完封韓職，日本社會人開幕7連不敗。TSNA ・ 16 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 20 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 46 分鐘前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 16 小時前
酒後口角全武行! 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤
中部中心/王俞斐、黃信儒 台中報導台中街頭爆發全武行，一群男子相約飲酒，卻在酒後爆發口角衝突，一群人對著其中一人拳打腳踢，還有人拿出球棒痛毆，警方到場這群人已經鳥獸散，還跑到居酒屋續攤，涉案九人通通被警方帶回。酒後口角爆發全武行 男子遭多人痛毆倒地不起(圖/民眾提供)一群男子，街頭爆發口角衝突，其中一人，手持球棒，朝著穿外套的男子攻擊，其他人見狀，蜂擁而上，又踢又打，男子連滾帶爬，被打到無力反擊。但這群惡煞，不肯罷休，硬是把人給架起來，在馬路中，又是一陣拳打腳踢，打的男子，無處可逃，最後動手惡煞，一哄而散，留下被打的男子，呆坐在原地，久久無法起身，直到警方和救護車到場。這群人是朋友關係 飲酒後爆發口角糾紛衝突一發不可收拾(圖/民眾提供)糾紛地點，在台中西屯區福星北路上，警方獲報到場，這群惡煞，已經鳥獸散，跑到居酒屋續攤。動手打人，還講的一派輕鬆，原來這群人，是朋友關係，幾杯黃湯下肚後，爆發口角衝突，新仇加上舊恨，街頭全武行，一觸即發。動手男子和一旁助陣叫囂的總共九人 通通被警方帶回偵辦(圖/警方提供)動手男子和一旁助陣叫囂的，總共九人，通通被警方帶回偵辦，朋友相聚變成暴力衝突，不只友誼的小船翻覆，最重還得面臨五年有期徒刑。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：酒後口角全武行！ 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤 更多民視新聞報導不滿鴨肉店客人擋出入口! 莽男持武士刀.鐵勾攻擊行車糾紛演變暴力衝突 兩人街頭火爆扭打李多慧衣服太貼「炸出花生麻糬」！辣舞16秒震撼百萬人民視影音 ・ 16 小時前
2台男東京街頭「遭鐵棒毆打」！5日男遭逮 主嫌長相曝光
綜合日媒報導，日本東京千代田區神田須田町，7月31日上午9時許，有5名日本男子對一名30多歲及一名40多歲的台灣男子噴灑催淚噴霧，隨後持鐵棒毆打被害人，並企圖搶走被害人的行李箱。根據警方調查，這5人分別為主嫌23歲的宮下佳樹、22歲的藤井雄斗、21歲的大谷真那斗，一名19...CTWANT ・ 1 天前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 19 小時前