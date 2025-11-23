想賺TWICE財！攤商挨罰還繼續擺 2hrs後又被抓跑給女警追

員警取締違規擺攤，沒想到攤商竟然拉著攤車，跑給警察追（圖／翻攝Threads_its_alvin201）

昨天(22號)，韓團TWICE首度來到高雄開唱，但就有攤商動歪腦筋，紛紛在世運主場館周邊違規擺攤，其中一名陳姓男子，下午4點多就被員警開單，沒想到他沒學乖，2小時後又被員警抓到，但他竟然開始拔腿狂奔，甚至出手推人，導致女警摔倒在地。

現場目擊民眾表示看到攤商被抓，並指出對方可能在販賣盜版商品。當員警前往取締時，陳姓攤商突然揮手將女警推倒在地，隨後警方立即請求支援將人團團包圍。女警在描述事發經過時表示被攤商用左手用力甩開並推倒在地，其他在場員警也證實看到整個過程。

女警追上攤販，抓住攤商的手，攤商的手一揮，把女警推倒在地（圖／翻攝Threads_its_alvin201）

面對員警的質問，陳姓攤商試圖辯解，但警方直接指出他根本就是不聽從"停止"的指令，並強調該區域並非合法擺攤地點。警方還表示其他攤販都有經過申請程序，而他卻違規擺攤，最終被帶回派出所偵辦。

女警摔倒，右腳膝蓋和手指挫傷，這下不只要面臨違規擺攤，最高2千4百元的罰鍰（圖／TVBS）

警方強調，由於攤商甩開女警致其跌倒，造成女警右腳膝蓋和手指挫傷，因此全案將依妨害公務及傷害罪嫌將陳男依法送辦。此外，在TWICE演唱會期間，大批粉絲（ONCE）排隊搶購官方商品，但違規攤商也大量出現。僅在22日一個晚上，警方就開出47件違規擺攤罰單。警方提醒粉絲們要睜大眼睛，避免購買到盜版商品。

