想超車？20歲海巡署士兵「滑車底遭輾」 搶救20天後亡
一起嚴重車禍意外發生在花蓮，造成一名20歲海巡署士兵不幸身亡。上個月底，59歲吳姓駕駛在花蓮自立路二段準備左轉進入北昌一街15巷時，後方20歲莊姓騎士疑似想超車但反應不及，導致連人帶車滑進車底被輾過。莊姓騎士全身多處擦挫傷、骨盆骨折及腦出血，雖緊急送醫搶救，生命跡象一度穩定，但於20天後的本月19日宣告不治。警方已展開調查，將釐清事發經過與責任歸屬。
監視器畫面顯示，事故發生當時，59歲吳姓駕駛在轉彎前有打方向燈，正準備左轉進入北昌一街15巷。就在此時，後方直行的20歲莊姓騎士疑似想超車，但因汽車正要轉彎，莊姓騎士反應不及而打滑，連人帶車突然倒地並冒出一道火光，直直滑進車底，車輪從他身上輾過。
莊姓騎士的同行友人看到事故發生，立即將車停在一旁上前查看好友傷勢。附近住戶也聽到巨大聲響跑出來查看，並幫忙拿三角錐擋車。莊姓騎士的友人表示：「我們剛從後面直行，然後這台車，本來要轉這一條，我們以為他會煞車，結果沒有，結果他沒有煞車，人家已經左轉了，然後他又從左邊超過去，結果他急煞，從那邊跌倒，滑過來撞到。」
吳姓駕駛事發當下馬上下車關心，他表示莊姓騎士是自己先跌倒，然後一直撞過來。救護人員到場後表示莊姓騎士狀況不太好，需要趕快送醫。
事故現場慘烈，機車車頭全毀，車殼掉落，內部零件裸露在外，汽車也有明顯刮痕，顯見當時撞擊十分猛烈。莊姓騎士送醫後，全身多處擦挫傷、骨盆骨折、腦出血，雖然緊急搶救後生命跡象暫時穩定，但不幸的是，20天後的本月19日宣告死亡。
警方已經調閱監視器，報請檢察官及法醫相驗，後續也會通知目擊的好友製作筆錄。根據了解，20歲的莊姓騎士是海巡署士兵，雖然一度搶救回來，但因傷勢嚴重，最終仍回天乏術。
國1大雅段奪命撞！貨車撞破隔音牆 副駕男噴飛亡
國道一號台中北上路段昨(21)日深夜發生死亡車禍，大貨車司機吳姓男子，不明原因失控自撞外側護欄與隔音牆受困車內，被消防隊員救出送醫，副駕駛座的助手詹姓男子，噴飛到1層樓深的邊坡，撞上橋墩當場死亡，警方...華視 ・ 9 小時前
濫倒廢棄物賺3萬5黑心錢 環保蟑螂判刑1年半
簡姓男子沒有清運廢棄物執照，卻向人收取台幣3萬5000元清潔處理費後，將所收取的沙發、衣櫃、椅子、床墊、神桌等一般廢棄物亂丟，無視環保法令，賺取黑心錢。基隆地院認為簡男隨意丟棄廢棄物，有害公共衛生，犯後否認犯行，依廢棄物清理法判1年6個月徒刑，並追徵犯罪所得3萬5000元。自由時報 ・ 9 小時前
事故發生後，莊姓騎士全身多處擦挫傷，頭部與身體均受到衝擊，現場機車車頭幾乎全毀，零件散落一地，場面驚悚，警消人員緊急將莊男送醫急救，並轉往加護病房觀察，經過20天搶救後，仍傳出令人痛心的消息：莊男於11月19日下午16時許因傷重不治身亡，讓家屬與社區陷入深深悲痛...CTWANT ・ 7 小時前
天生氣場強！3生肖看似不好惹「其實超可靠」
部分人因天生氣場強大、說話方式直接，經常遭到誤解為「難以相處」或「態度咄咄逼人」，但其實內心充滿溫暖。《搜狐網》運勢專欄點名生肖虎、蛇、龍外表看似不好惹，實際上相當可靠。中天新聞網 ・ 5 小時前
星．餐．廳．新．菜．單－川味蟹餚好惹味！米其林一星「請客樓」金秋蟹宴開箱
秋蟹肥美，台北喜來登飯店館內米其林一星川揚餐廳「請客樓」推出以川味為主軸的「金秋蟹宴」，主廚許宏德集結鱈場蟹、沙公、沙母、處女蟳與松葉蟹五大時令活蟹，以「新派川菜」廚技演繹秋蟹美味，推出16道限定料理，以多元川味味型為當令秋蟹賦味或提味，且除大菜外，更有以手拆蟹肉結合蟹膏、蟹黃烹製的麵點，提供最多種的川味秋蟹供蟹饕選擇。工商時報 ・ 17 小時前
20歲海巡士兵疑欲超車遭撞滑車底重傷 搶救20天亡EBC東森新聞 ・ 7 小時前
轉動人生 改變命運(10)－新陳代謝科醫師分享 逆轉三高秘訣
依據衛福部2024年十大死因統計資料顯示，心臟疾病及腦血管疾病分別為國人死因第2名及第4名，且國人死於三高（高血壓、高血糖、高血脂）慢性病人數約6萬2,000人，占總死亡人數30%，已超越癌症死亡人數5萬4,000人。這些看似普遍的慢性病，實則是心臟疾病與腦中風等重大心血管事件的潛在推手，但若從飲食管理、運動、生活習慣與情緒管理四大面向正確著手，就可望逆轉，能有效控制並改善三高問題。如何透過「吃、動、睡」三大面向預防糖尿病與三高？內分泌新陳代謝科主治醫師黃莉棋指出，飲食應從「三低一高」原則著手。低油、低糖、低鹽與高纖：避免油炸與高脂食物；減少含糖飲料與甜點，水果含天然糖分也須適量；避免加工食品與高鈉調味料，選擇天然香料如薑、蒜、胡椒替代鹽；多吃蔬菜、全穀類、豆類與海藻，每 ...台灣新生報 ・ 23 小時前
高雄老翁橫切馬路害年輕男摔車 還出手掐脖「用安全帽毆打」
高雄一起行車糾紛引發肢體衝突！65歲曹姓機車騎士「切西瓜」橫越車道，導致29歲楊姓男子閃避不及自摔，雙方隨後爆發激烈爭執，楊男控訴遭掐脖、安全帽攻擊，曹姓長輩則斥責年輕人不應對老人如此，警方表示楊男當下未提告訴，目前依車禍處理，正釐清肇事責任。監視器完整記錄事發經過，引發網友熱議！TVBS新聞網 ・ 7 小時前
台人揚言"吃爆日料挺日" 餐酒館業者:日本水產全世界最好吃
財經中心／唐詩晴、李奇 台北報導中日緊張升溫，中國不斷施壓，先是搬出禁遊令，後來又禁止日本水產品進口中國，但剛從日本員工旅遊回來的台灣人就說，要吃爆日本料理，相挺日本，擁有台日雙重國籍的餐酒館業者也說，日本水產是全世界最好吃的水產。日式餐酒館老闆伊藤夏子：「生食級的鯖魚，所以我們盡量保留食材的原生（味）。」日本進口生食級鯖魚，分切成適口大小。兩面炙燒逼出油脂，也逼出陣陣香氣，簡單提味，成了日本人來台，必點海味。純牛漢堡排，煎到兩面微焦。靈魂醬料，入鍋拌炒，把紅酒揮發，再淋上漢堡排，升級美味，擁有台、日雙重國籍的伊藤夏子，靠著一道道正宗日料，在台北條通，征服無數日本商務客味蕾。日式餐酒館老闆伊藤夏子：「我們店裡的客人50%以上都是日本人，真的全世界最好吃的水產、海產，通通一定會在日本出現，很依賴他們那邊的海產，真的各方面來講的把關都會比較嚴控一點。」曾日本待了25年，還在銀座開過三家餐廳，早習慣日式口味和餐飲品質，對於中國禁日本水產後，從總統賴清德到外交部次長吳志中，相揪大家怒吃海鮮料理，力挺日本，也表達贊同。電商平台員工：「我最喜歡吃日本料理可以來台灣我可以吃爆，一天吃個兩餐日式料理是沒有問題的吧，（日本首相）他願意在國際上講出這種話，全台灣都應該一起吃日本料理吧。」總統賴清德PO出吃日本海鮮料理影片挺中國。（圖／民視新聞）剛結束七天日本員工旅遊的電商平台同仁，揚言吃爆日本料理，除了日本首相的「台灣有事」發言，這段插曲，更讓他們講到，又激動起來。日本福岡柳州船夫：「TEAM TAIWAN！TEAM TAIWAN！TEAM TAIWAN！」486電商平台員工旅遊到日本福岡，柳州船夫聽到是台灣人大喊TEAM TAIWAN。（圖／民視新聞）電商平台員工：「這突然一個舉動就是一個TEAM TAIWAN，那我們集體三船都陷入瘋狂耶，就跟著喊這樣子對啊挺台灣，我們都被嚇一跳然後我們就想說，日本人怎麼對台灣人這麼友善啊，他連衣服上面都有台灣的國旗，三個都別我真的想直接落淚耶，而且我一路上好像真的沒有看到對岸的人。」中日關係急凍，台日關係卻因兩國友愛舉動，更加緊密。原文出處：中國禁日本水產！台人揚言吃爆日本料理 台日國籍業者：品質保證 更多民視新聞報導中禁日水產老闆苦.民眾心情微妙 專家:中國施壓才剛開始中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了讚帆立貝「完美」！美駐日大使：北京另當別論民視財經網影音 ・ 23 小時前
試辦四年的新制14天教召變這樣 光步槍射擊量就比首年「多3倍」
國防部新制教召自2022年試辦首年便備受關注，從訓期延長至14天且不休假，到逐年精進課程、教練內容，也讓新制教召不枉外界所賦予它的「最硬教召」名號；隨著今年召訓來到尾聲，有近期剛完成新制教召的召員透露，他在兩周裡除接受戰傷救護、限制空間作戰等課程，步槍射擊更打了近150發子彈，比首年規劃足足多出三倍自由時報 ・ 9 小時前
驚險！小客車突往前衝撞 買菜婦「倒地腳遭壓」 波及8汽機車
桃園69歲莊姓婦人買菜後，竟遭20歲劉姓男子駕駛小客車從後方撞上，導致全身多處擦挫傷，腳部更被壓在車底盤下！這起事故不僅讓婦人受傷，還波及路邊停放的1輛汽車和7輛機車，形成連環撞擊。肇事駕駛聲稱是為閃避機車才釀禍，讓一名車主看到愛車遭殃，非常無奈，目前詳細肇事原因仍在調查中。TVBS新聞網 ・ 1 天前
川普才指控「基督徒種族滅絕」揚言出兵 奈及利亞再傳逾200名學童遭擄
非洲人口最多國家奈及利亞一間天主教寄宿學校，週五（11/21）遭持槍歹徒闖入，擄走215名學童與12位教師。這是該國一週內第二起大規模綁架事件。太報 ・ 7 小時前
影/北市醉男「折壞警車天線」還攻擊2警 一查竟是毒品犯
北市敦化南路派出所員警於11月22日凌晨12時許，在忠孝東路四段執行擴大臨檢勤務時，發生一起妨害公務及傷害現行犯案件。一名50歲楊姓男子酒後情緒失控，不僅毀損警用巡邏車設備，更揮拳攻擊執勤警員，造成2名警員受傷。中天新聞網 ・ 9 小時前
買賣預售屋可申請重購退稅？會計師揭「換屋族」必知省稅祕笈！
雜誌官方line＠財經資訊不漏接 購屋自住可享稅務優惠，但想申請重購退稅，可不是買房就行。會計師提醒，關鍵在「房屋完工、設籍與居住」，以及先買後賣或先賣後買的時點掌握，否則可能錯過退稅時機。 案例說明：買賣預售屋 重購退稅問題引煩惱 陳先生年初透過友人介紹前去某銷售中心參觀，訂購一間套房...Money 錢 ・ 14 小時前
港男匯1158萬購屋卡關？台中婦陷網戀急繳「境外稅」 警看破文件偽造
台中市一名婦人陷入網戀，差點因為相信「香港籍男友要匯38萬美金給她買房」的甜言蜜語，急著繳出所謂的「1%境外稅」11.5萬元，幸銀行員察覺婦人神情緊張且匯款用途不明，通報警方到場協助，員警一眼就拆穿這是典型的詐騙話術，最終成功阻詐，保住婦人辛苦積蓄。自由時報 ・ 8 小時前
最新 / 三重無差別攻擊！毒蟲持鐵棍打傷夫妻「15分鐘就逮」
即時中心／林韋慈報導新北市三重區今（22）日上午9時左右發生隨機攻擊事件，一名男子持鐵棍無差別攻擊路邊民眾，造成兩人受傷。其中一對夫妻的頭部與手部有撕裂傷，目前仍在醫院治療。警方接獲通報後趕抵現場，男子當場遭壓制逮捕，訊後已移送新北地檢署並聲請羈押。民視 ・ 8 小時前
信義區百貨現人龍！ 出動椅子睡袋排寶可夢.鬼滅展
台北市 / 綜合報導 人氣動漫鬼滅之刃，在台北市信義區百貨公司舉辦特展，即將在30日結束。許多粉絲把握機會，一早現場就有滿滿人潮，有人帶椅子排隊、有人甚至帶睡袋，直接窩在牆邊休息！候補第一位的粉絲，前一天晚上11點就來排，一路得等超過12小時，不過每個人為了買到心心念念的限量商品，都甘之如飴。 一大早百貨公司還沒開，大批民眾在門口排起隊伍，有的滑手機等待，有的打起瞌睡，噓講話小聲一點，有人正睡得香甜，這兩位民眾直接帶了睡袋，靠著牆邊躺下休息，那幹嘛不回家睡呢，原來全是為了動漫而來，記者蔡銍湣說：「週六一大早，信義區百貨公司前人潮滿滿，除了排寶可夢中心之外，鬼滅之刃展覽更是人氣強強滾。」鬼滅人氣有多旺，要看粉絲有多瘋狂，早上才來排不好意思後面等待，因為有人昨天晚上就來，排隊粉絲說：「(凌晨)五六點就來了，差不多(凌晨)十二點左右，昨天的晚上十一點就到了。」這位大哥得冠軍，排在候補隊伍第一位，一路要等超過12小時，鬼滅之刃百景展，時間從早上11點到晚上10點，每梯次開放70人，預約優先現場開放候補。但預約民眾為了先入場，搶購商品也得現場排，而候補隊伍更是繞了半圈，綿延數十公尺，就連候補下午的隊伍，都已經有不少人，總共有數百名粉絲排隊，排隊粉絲說：「很難拿到的東西，然後剛好就是我喜歡的角色，排第二位剛好就是有拿到這一個，滿開心的。」辛苦排隊搶到戰利品，喜悅之情溢於言表，粉絲們甘之如飴不喊累，而且每天限量商品不同，許多人幾乎每天來，就是想多蒐集幾樣，上個月開幕時，黃牛看準商機，請了代排大軍來卡位，被驅離後亂象暫時平息，而主辦方進場前會先問問題測試，並限制每人每天最多進場2次，要維護粉絲權益。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前
監獄「直送女模嘿咻」！中國大佬「爽坐牢」VIP專屬炮房細節曝
國際中心／綜合報導泰國曼谷中央監獄近日爆出震驚外界的重大醜聞，多名獄警被指控收受巨額賄款，金額累計達數百萬泰銖，替關押在此的中國重刑犯打造種種「特殊待遇」。除了協助走私大量禁用品、提供各式電器與日常便利外，最誇張的是，還暗中安排中國籍頂尖女模入獄陪伴，與特定囚犯發生性行為，甚至有獄警將原有空間改建成隱密房間，成為中國囚犯專用的「VIP秘密性室」，整套運作幾近猖獗。民視 ・ 7 小時前
澎湖摩西分海淨灘活動 近500人合力恢復海岸美景
（中央社澎湖縣22日電）東北季風挾帶各式海漂廢棄物，澎湖湖西鄉公所今天在著名的「摩西分海」海岸辦理淨灘活動，近500位民眾在短短2個小時合力清理出4700餘公斤的海漂垃圾，讓海岸線恢復美麗風貌。中央社 ・ 8 小時前
月世界垃圾山主嫌和綠民代站一起 柯志恩：是否也該稱自盜自演？
「月世界」垃圾山主嫌李有財黨籍由藍轉綠，昨晚民進黨高市黨部火速對他開除黨籍，國民黨立委柯志恩今天受訪表示，當初美濃大峽谷...聯合新聞網 ・ 8 小時前