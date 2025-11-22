想超車？20歲海巡署士兵「滑車底遭輾」 搶救20天後亡

一起嚴重車禍意外發生在花蓮，造成一名20歲海巡署士兵不幸身亡。上個月底，59歲吳姓駕駛在花蓮自立路二段準備左轉進入北昌一街15巷時，後方20歲莊姓騎士疑似想超車但反應不及，導致連人帶車滑進車底被輾過。莊姓騎士全身多處擦挫傷、骨盆骨折及腦出血，雖緊急送醫搶救，生命跡象一度穩定，但於20天後的本月19日宣告不治。警方已展開調查，將釐清事發經過與責任歸屬。

騎士連人帶車倒地，遭車輪輾過。（圖／TVBS）

監視器畫面顯示，事故發生當時，59歲吳姓駕駛在轉彎前有打方向燈，正準備左轉進入北昌一街15巷。就在此時，後方直行的20歲莊姓騎士疑似想超車，但因汽車正要轉彎，莊姓騎士反應不及而打滑，連人帶車突然倒地並冒出一道火光，直直滑進車底，車輪從他身上輾過。

莊姓騎士的同行友人看到事故發生，立即將車停在一旁上前查看好友傷勢。附近住戶也聽到巨大聲響跑出來查看，並幫忙拿三角錐擋車。莊姓騎士的友人表示：「我們剛從後面直行，然後這台車，本來要轉這一條，我們以為他會煞車，結果沒有，結果他沒有煞車，人家已經左轉了，然後他又從左邊超過去，結果他急煞，從那邊跌倒，滑過來撞到。」

吳姓駕駛事發當下馬上下車關心，他表示莊姓騎士是自己先跌倒，然後一直撞過來。救護人員到場後表示莊姓騎士狀況不太好，需要趕快送醫。

事故現場慘烈，機車車頭全毀，車殼掉落，內部零件裸露在外，汽車也有明顯刮痕，顯見當時撞擊十分猛烈。莊姓騎士送醫後，全身多處擦挫傷、骨盆骨折、腦出血，雖然緊急搶救後生命跡象暫時穩定，但不幸的是，20天後的本月19日宣告死亡。

警方已經調閱監視器，報請檢察官及法醫相驗，後續也會通知目擊的好友製作筆錄。根據了解，20歲的莊姓騎士是海巡署士兵，雖然一度搶救回來，但因傷勢嚴重，最終仍回天乏術。

