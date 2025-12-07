想跟明星當鄰居？ 他好奇「名人效應會影響房價嗎」 網點關鍵：影響不了

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

台灣房價節節攀升，許多人在挑選物件時，不僅會評估地段、學區與生活機能，未來增值性也常被納入考慮條件之一。近日，有網友發文表示，許多豪宅社區因聚集名人而話題十足，他想知道名人效應是否真的能提高房價，還是只是想像中的加分項。對此，有網友認為，「我如果買得起當然會選鄰居，前題是你舉例的我都買不起」、「明星根本影響不了房價 而是他們本來就挑貴的買」。

有網友好奇「買房會因為名人搬過去嗎」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「買房會因為名人搬過去嗎」為題發文，指出像信義聯勤、明日博、西華富邦等豪宅，聚集許多藝人或名人，而北投公館路也有不少知名人士居住。對此，原PO也表示，雖然自己部會因為名人住附近就搬過去，但他好奇提問，「名人效應多少會影響到房價吧？大家怎麼看？」。

廣告 廣告

貼文曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，大家看法兩極，有些人直言名人影響不大，「企業老闆結果是做詐騙，藝人名媛結果公德心超差，反而要避開所謂的名人」、「跟名人住有比較好嗎？之前不也有什麼錢繳管理費、噪音」、「脫離了螢光幕，私下應該滿多懶得social，會比較希望鄰居是溫暖不負面的人，一般市井小民即可」。

也有人認為要看是哪位名人，「要看是誰吧如果是李多慧的話馬上加價買搬過去」、「不是明星也可以，之前我家隔壁鄉長，幫了我們很多」。更有網友點出關鍵，認為還是要考慮自身財力，「我如果買得起當然會選鄰居，前題是你舉例的我都買不起」、「也要夠有錢」、「明星根本影響不了房價 而是他們本來就挑貴的買」。

更多FTNN新聞網報導

她30歲存到300萬！下個目標「存到500萬買房」 過來人勸：不用急著買

65歲爸「 存款200萬全付頭期」抵押老家只能貸15年？網點破關鍵：杞人憂天

限貸令擋不住！大安豪宅每坪266萬奪今年單價王 富豪1.2億貸款入手高樓戶

