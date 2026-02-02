想跟爸爸結婚！58歲康康突下跪「求婚」愛女 「辦婚禮」催淚原因曝

娛樂中心／蔡佩伶報導

康康婚後育有一子一女。（圖／記者鄭孟晃攝影）

現年58歲的康康口條流利，主持過不少綜藝節目，受到觀眾的喜愛，感情方面，康康跟老婆張家霈婚後育有1子1女，家庭生活美滿。康康近日受訪提到與7歲女兒舉辦「一場婚禮」，背後原因令人心酸。

根據《中時新聞網》報導，康康透露7歲愛女生日許願時，表示想跟爸爸結婚，他起初覺得有些荒唐，但事後康康轉念，深怕未來等不到女兒嫁人的那天，因此如果有留下影片，至少讓女兒知道「爸爸永遠愛她」。

從曝光的照片可以看到，康康當天應女兒要求穿上白色西裝，還單膝下跪打開戒指求婚，而7歲愛女則是穿著白色小洋裝，手拿氣球做的捧花進場，整體畫面既感人又溫馨。

康康透露7歲女兒許願「想跟爸爸結婚」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

