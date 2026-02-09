想跟著張忠謀賺一波反遭詐3272萬 女車手赴柬返台攜毒入境秒被逮

張忠謀也被詐騙集團相中拿來當作騙人幌子。資料照片

台北市大安區驚爆投資詐騙案外案！一名70多歲老婦人在網路上看到假冒台積電創辦人張忠謀「免費贈送兩萬本自傳」的廣告，點擊連結後被拉入投資群組，隨後依指示與車手多次面交，最終損失高達3272萬餘元台幣。警方追查發現，其中一名廖姓女車手不僅涉詐，還涉嫌夾帶大量第一級毒品入境，日前自柬埔寨返台時，入境隨即被逮。

廖姓女車手取款後出境至柬埔寨，警方在她回國後立刻上門逮人。翻攝畫面

大安分局瑞安街派出所指出，本案共有16名車手，均已陸續到案。廖姓女子僅負責其中一次取款，但警方清查監視器與金流後鎖定其身分，進一步比對入出境資料，發現她於1月24日出境前往柬埔寨，隨即通報並申請境管，密切掌握動向。

廖姓女車手除了涉嫌詐騙，還帶了一包海洛因入境罪加一等，夜被當場查獲。翻攝畫面

1月30日，廖女自桃園國際機場入境，警方早已部署警力守候，當場將她拘提。隨後在其託運行李中查獲以鋁箔包裝、偽裝成洗衣粉的第一級毒品海洛因1包，毛重約1.415公斤，另查扣手機、印章與現金等證物。

警方調查，被害婦人因誤信假投資訊息，前後與詐團面交高達19次，鉅額積蓄幾乎被掏空。警方痛批詐騙集團利用名人名義包裝話術，再透過投資群組逐步誘騙被害人加碼，手法老套卻仍不斷有人受害。

全案警詢後，依違反毒品危害防制條例、詐欺及洗錢防制法等罪嫌，將廖女移送台北地檢署偵辦，並建請羈押，另持續向上溯源追查幕後集團。

警方也提醒，凡是標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」的投資，多半是詐騙陷阱；切勿聽信網路陌生人指示提領、面交金錢，或替他人攜帶物品出入境。如發現可疑情況，可撥打165反詐騙專線或110報案，共同防堵犯罪。



