想跨區看Netflix、保護隱私？2025壓軸VPN選購指南 8大情境解析教你怎麼使用VPN
在生活或工作中是否經常聽到「VPN」，感覺好像有需要，但又不是那個肯定，小編給你一個肯定答案：不要懷疑，你需要！只要是經常上網、想要保護資安或是想要玩遊戲、跨區看到更多Netflix影片，你就需要選一款VPN。VPN會給你隱形斗篷隱藏IP位址，還有安全護盾防止駭客偷窺，同時還有瞬間移動的能力，改變虛擬位置，翻牆使用。至於VPN是什麼？該怎麼挑選？台灣最多人使用的VPN，包含：Surfshark、NordVPN、Norton VPN等各家優勢有哪些？一文快速看懂。
📌VPN是什麼？
VPN（Virtual Private Network）中文名稱為「虛擬私人網路」，主要功能是加密網路連線，保護使用者的隱私。可以想像VPN是一條隱形的安全隧道，讓你在上網時，所有的資訊都被加密，避免被駭客、廣告商、甚至網路供應商監視竊取資料。
📌VPN有哪些功能和用途？
VPN主要解決「隱私、安全與自由」三大問題。
功能一：隱藏 IP保護隱私
使用VPN之後，你的 IP 位址會變成VPN伺服器的IP，廣告商、政府、網路供應商都無法輕易追蹤你的網路活動，還能避免Google、Facebook等網路平台蒐集瀏覽紀錄和個人資訊。
功能二：加密連線提升安全性
VPN會加密上網資料，就像把你的資訊放進「安全信箱」，對於經常在外使用公共Wi-Fi上網時，VPN就會顯得重要。
功能三：繞過地區限制，自由存取
VPN可以允許選擇不同國家的伺服器，改變所在的位置，讓你可以存取某些國家限定的內容，像是美國 Netflix片庫比台灣多，用VPN連上美國伺服器，就能解鎖更多內容。
📌我需要VPN嗎？
透過下列8個情境看看你有沒有需求，如果有的話，可以從台灣最熱門的5大VPN來挑選一款最適合自己的來安裝。
✔️ 經常在咖啡廳、機場、飯店使用免費的公共Wi-Fi，擔心駭客入侵
✔️ 想解鎖更多Netflix美劇、日本動漫、韓劇、Disney+影片
✔️ 不想被廣告商、Google、Facebook等收集資料
✔️ 需要遠端工作，並存取公司內部資料，需要確保機密資訊安全
✔️ 經常進出網路審查較嚴格的地區，想突破封鎖連上Google、FB等
✔️ 經常在網路上轉帳、刷卡付費，希望保護個人資料
✔️ 玩線上遊戲如Steam、PSN、Xbox Live等希望降低延遲
✔️ 希望購買線上服務能獲得國際價格
📌VPN挑選關鍵
小編建議挑選原則可以先從「安全性、伺服器數量、國家分布」選起，像是有沒有AES-256加密、無日誌政策等攸關個人隱私，而伺服器數量與分布直接影響連線品質，支援越多伺服器的VPN可提高速度與穩定度，並確保可解鎖不同國家內容。
🔥台灣熱門5大VPN推薦🔥
推薦一：NordVPN 適合重度串流與遊戲 一個NordVPN帳戶，可在10台裝置上同時進行連線。 擁有 7300+ 伺服器，遍布118個國家，開發NordLynx 協定技術，提供極低延遲的連線速度，平均下載速度跨區到美國可達2964 Mb/s，適合重度遊戲玩家和4K串流。整合「威脅防護 Pro」防毒工具能阻擋惡意網站，免受網路釣魚和其他網路威脅防護。
🛒哪裡買
免費試用：30天
年繳平均單月最低費用：79美元／月（現在下單再加碼3個月使用期）
推薦二：Surfshark VPN 無裝置限制
Surfshark是唯一允許「無限裝置連接」的VPN，適合家庭和多設備使用者優先選擇。擁有3,200+伺服器，覆蓋100個國家。此外，CleanWeb功能 能有效阻擋惡意廣告與追蹤，提升上網隱私。具備「無日誌政策」也就是說，Surfshark不會進行監控、追蹤也不會儲存記錄用戶的上網。
🛒哪裡買
免費試用：30天
年繳平均單月費用：58美元／月（現在下單再加碼3個月使用期）
推薦三：Norton VPN 與防毒軟體無縫整合
Norton VPN最大的特色是與Norton 360防毒軟體無縫整合，監控暗網，如果發現密碼外洩，會立即發出警示，適合需要高資安保護的用戶。2000+伺服器分佈 28個國家，提供銀行級加密和無日誌政策。費用有個人和家庭方案，以家庭方案來看，可同時10台裝置使用，家長還可設定螢幕使用時間和封鎖不當的網站，避免未成年孩子誤入不當網站。
🛒哪裡買
免費試用：7天
年繳平均單月費用：NT$59／月(家庭版首年價格NT$492，
原價NT$1,190）
推薦四：CyberGhost VPN 串流、下載、遊戲專用伺服器
CyberGhost不同於其他VPN，它提供串流、下載以及遊戲專用伺服器，確保順暢不卡卡的娛樂體驗。目前官網沒有伺服器的數字，但最後一次紀錄都還有10000+伺服器，覆蓋100個國家，同一帳號可支援 7台裝置連線。支援無日誌政策，採用頂級軍事等級的 AES 256 位元加密保護。提供45天退款保證，為業界最長。
🛒哪裡買
免費試用：45天
6個月平均單月費用：12.99美元／月
推薦五：Bitdefender 防毒+VPN雙重防護
Bitdefender Premium VPN提供與Bitdefender防毒軟體整合的高級安全功能，適合對資安有極高要求的用戶。擁有4000+伺服器，分佈在50+國家，最多10台裝置同時連線。使用「金標準」加密，能對國際網路連線提供保護。在所有平台上使用進階的 Hydra 協定、256 數位 AES 加密，提供高規格的資安保護。
🛒哪裡買
免費試用：30天
年繳平均單月費用：34.99美元／月
