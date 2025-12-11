想跨區看Netflix、保護隱私？2025最新VPN選購指南 8大情境解析教你怎麼使用

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

在生活或工作中是否經常聽到「VPN」，感覺好像有需要，但又不是那個肯定，小編給你一個肯定答案：不要懷疑，你需要！只要是經常上網、想要保護資安或是想要玩遊戲、跨區看到更多Netflix影片，你就需要選一款VPN。VPN會給你隱形斗篷隱藏IP位址，還有安全護盾防止駭客偷窺，同時還有瞬間移動的能力，改變虛擬位置，翻牆使用。至於VPN是什麼？該怎麼挑選？台灣最多人使用的VPN，包含：Surfshark、NordVPN、Norton VPN等各家優勢有哪些？一文快速看懂。

（圖片來源：Surfshark）

📌VPN是什麼？

VPN（Virtual Private Network）中文名稱為「虛擬私人網路」，主要功能是加密網路連線，保護使用者的隱私。可以想像VPN是一條隱形的安全隧道，讓你在上網時，所有的資訊都被加密，避免被駭客、廣告商、甚至網路供應商監視竊取資料。

📌VPN有哪些功能和用途？

VPN主要解決「隱私、安全與自由」三大問題。

功能一：隱藏 IP保護隱私

使用VPN之後，你的 IP 位址會變成VPN伺服器的IP，廣告商、政府、網路供應商都無法輕易追蹤你的網路活動，還能避免Google、Facebook等網路平台蒐集瀏覽紀錄和個人資訊。

功能二：加密連線提升安全性

VPN會加密上網資料，就像把你的資訊放進「安全信箱」，對於經常在外使用公共Wi-Fi上網時，VPN就會顯得重要。

功能三：繞過地區限制，自由存取

VPN可以允許選擇不同國家的伺服器，改變所在的位置，讓你可以存取某些國家限定的內容，像是美國 Netflix片庫比台灣多，用VPN連上美國伺服器，就能解鎖更多內容。

📌我需要VPN嗎？

透過下列8個情境看看你有沒有需求，如果有的話，可以從台灣最熱門的5大VPN來挑選一款最適合自己的來安裝。

✔️ 經常在咖啡廳、機場、飯店使用免費的公共Wi-Fi，擔心駭客入侵

✔️ 想解鎖更多Netflix美劇、日本動漫、韓劇、Disney+影片

✔️ 不想被廣告商、Google、Facebook等收集資料

✔️ 需要遠端工作，並存取公司內部資料，需要確保機密資訊安全

✔️ 經常進出網路審查較嚴格的地區，想突破封鎖連上Google、FB等

✔️ 經常在網路上轉帳、刷卡付費，希望保護個人資料

✔️ 玩線上遊戲如Steam、PSN、Xbox Live等希望降低延遲

✔️ 希望購買線上服務能獲得國際價格

📌VPN挑選關鍵

小編建議挑選原則可以先從「安全性、伺服器數量、國家分布」選起，像是有沒有AES-256加密、無日誌政策等攸關個人隱私，而伺服器數量與分布直接影響連線品質，支援越多伺服器的VPN可提高速度與穩定度，並確保可解鎖不同國家內容。

🔥台灣熱門5大VPN推薦🔥

推薦一：NordVPN 適合重度串流與遊戲 一個NordVPN帳戶，可在10台裝置上同時進行連線。 擁有 7300+ 伺服器，遍布118個國家，開發NordLynx 協定技術，提供極低延遲的連線速度，平均下載速度跨區到美國可達2964 Mb/s，適合重度遊戲玩家和4K串流。整合「威脅防護 Pro」防毒工具能阻擋惡意網站，免受網路釣魚和其他網路威脅防護。

（圖片來源：Nord）

🛒哪裡買

免費試用： 30天

年繳平均單月最低費用：79美元／月（現在下單再加碼3個月使用期）

NordVPN下殺27折👉立即購買

（圖片來源：Surfshark）

🛒哪裡買

免費試用： 30天

年繳平均單月費用：58美元／月（現在下單再加碼3個月使用期）

Surfshark VPN限時優惠👉立即購買

（圖片來源：Norton）

🛒哪裡買

免費試用： 7天

年繳平均單月費用：NT$59／月(家庭版首年價格NT$492， 原價NT$1,190 ）

Norton VPN (家庭版) 59元/月👉立即購買

（圖片來源：CyberGhost）

🛒哪裡買

免費試用： 45天

6個月平均單月費用：12.99美元／月

CyberGhost 現正83％特惠👉立即購買

（圖片來源：Bitdefender）

🛒哪裡買

免費試用： 30天

年繳平均單月費用：29.99美元／月

Bitdefender下殺38折👉立即購買