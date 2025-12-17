想輔導孩子課業！他一看國中數學驚「根本全忘光」 一票網超有感：花錢補習吧

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

離開校園多年後，隨著課綱調整、題型改變，是否還有能力輔導孩子的課業，成了不少家長的共同煩惱，就有許多人驚覺，當年熟悉的知識如今早已生疏。近日，有網友發文分享，自己在家中嘗試教小孩國中功課時，卻意外發現完全招架不住，引起不少人共鳴。

有網友發文分享，自己在家中嘗試教小孩國中功課時，卻意外發現完全招架不住，引起不少人共鳴。（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT的Gossiping板以「有一說一，各位有能力教國中生的功課嗎？」為題發文，表示自己明明也經歷過升學考試、擁有大學以上學歷，當年微積分、三角函數、矩陣題目都做過無數題，理論上程度不差，但現在面對孩子的國中課業卻發現自己幾乎答不出來。

原PO提到，當家中孩子拿著數學與英文作業來請教時，他才驚覺自己除了畢達哥拉斯定理外，其他內容幾乎全部忘光，連國一的數學題目都看不太懂，讓他忍不住懷疑，「真的有人可以把數理能力維持在大學程度嗎？」好奇是否只有工程師、科學家等長期接觸數理的職業，才能維持這樣的程度。

貼文曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，不少網友表示真的很多知識都忘光了，「國小的數學都看不懂了」、「讓小孩上安親班就解決了」、「撿回來看一下很快，假裝教他自己重溫習」、「其實就是久沒用，忘光了，花錢補習吧」。

也有人指出年代不一樣，現在學習有AI輔助方便很多，「現在的科技有AI，加減用」、「這年頭有chatgpt可以問，方便太多了」、「chatgpt就是個工具，要怎麼用來學習，看個人能力了」。不過也有網友提醒，「問gpt跟看答案卷一樣沒用，反正你遇到困難就是問你以為這些知識是你的，但遇到相識的問題還是解不出來」、「你要教的是尋找答案的方法，不是死背公式」。

