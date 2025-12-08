想轉正式公務員照顧祖父卻悲慘雙亡！同事哀悼台東孝孫

昨（7日）清晨在台東縣成功鎮發生阿公開車載孫子趕赴公務員考試，卻高速撞擊變電箱，最後雙雙慘死的嚴重車禍，據了解，孫子是鎮公所的約聘人員，報考是想轉正職想照顧阿公，沒想到卻祖孫同亡。

車禍現場。 （圖／記者爆料網）

回顧整起慘案，本月7日上午7點左右，73歲李姓男子載著要到台東市參加公務人員特種考試的29歲孫子，由北向南行，行經麒麟路時，突右偏撞擊路旁電箱，發出巨大聲響，同時間，附近居民被吵醒，外出查看，趕緊報警。警消獲報後，立即派遣成功大隊所屬的成功分隊、東河分隊及泰源分隊等人車，會同警方趕往。

車禍現場。 （圖／記者爆料網）

警消人力趕到後，發現狀況相當嚴重，整輛車的車頭全毀，半輛車嚴重變形，駕駛跟乘客都被夾在車裡昏迷不醒，乘客的雙腳還被卡住，緊急破門、放倒椅背，並利用長背板將其拉出。

2人被救出檢傷後，發現全部都呈現OHCA（沒有呼吸、心跳等生命跡象），緊急施以CPR心肺復甦術，同時送往成功分院搶救，但2人仍因傷勢過重，通通宣告不治，是否有酒駕、毒駕仍需進一步檢驗查明，經查2人是祖孫，李姓阿公73歲，孫子29歲，當下是阿公開車載著孫子要去趕赴公務員特考。

29歲李男的身分也被起底，是成功鎮公所的約聘人員，據鎮長謝淑貞跟公所秘書透露，李男工作能力佳、人孝順又乖巧，平常跟同事、長官相處融洽，想考上公務員轉正職，是為了可以回鄉照顧阿公跟阿嬤，沒想到平時與同事互動良好，因為想從約聘轉為正式，7日上午才會被阿公載著去趕考，沒想到卻祖孫同日身亡，英年早逝令人惋惜。

