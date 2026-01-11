想近距離接觸M1A2T戰車手腳要快 寒假戰鬥營報名將截止

國防部2026年全民國防教育寒假戰鬥營報名時間至1月12日下午17時截止，想近距離接觸國軍最新M1A2T型戰車、高機動砲兵火箭系統（HIMARS，海馬士）等的青年朋友，要搶要快囉。

陸軍第584旅M1A2T戰車。(圖/軍聞社)

2026年寒假戰鬥營將於1月27日至2月6日舉辦，今年共規劃16個特色營隊、召訓605人，歡迎具中華民國國籍、年滿15歲的國中應屆畢業生、未滿32歲在學學生踴躍參加，錄取名單將於16日公布。

此次寒戰營結合實作體驗與參訪學習，規劃拖式2B飛彈、M1A2T戰車、海馬士、阿帕契（AH-64E）、黑鷹（UH-60M）、傘訓、海軍勇士、戰場抗壓、合理冒險、憲兵鐵衛、國防科學、廣播等12個體驗營，並安排空軍新竹、台南、花蓮、屏東等4個基地體驗營。其中，M1A2T型戰車、拖式2B型反裝甲飛彈及海馬士多管火箭系統等陸軍新戰力課程，將引領學子近距離接觸國軍現代化裝備，見證建軍備戰成果，深化全民國防認知。

(圖/截自青年日報臉書)

報名方式，憲兵鐵衛、國防科學及廣播體驗營等3個營隊採網路報名，須線上填註表單申請（限額制，先報名先錄取），其餘由營隊結合招募，邀集轄內學校學生參加，非轄內周邊學校報名者，以郵寄方式寄送報名表至參加營隊，完成報名程序。

另外為關懷弱勢家庭學生，各辦班單位將協調地方政府、學校及社福機構推薦中低收入戶學生參加，不納入總召訓員額。相關活動與報名資訊，可至「全民國防教育網」查詢。

