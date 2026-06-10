想追Netflix《鐵拳教育》？618限時追劇神組合！5大影音平台限時818元

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記者李鴻典／台北報導

迎接618購物節，台灣大哥大推出「影音多享組」限時優惠，鎖定跨平台追劇與簡化多筆訂閱繳費流程，將數位娛樂納入精打細算族的必收清單。台灣大哥大既有用戶即日起至6月21日止，月付818元(原價1,304元、約63折)即可選擇「五享組合」，一鍵訂閱Netflix、Disney+、HBO Max、Prime Video、MyVideo。

迎接618購物節，台灣大哥大推出業界首創「影音多享組」限時優惠，既有用戶即日起至6月21日止，月付818元即可訂閱「五享組合」。（圖／台灣大提供）

若用戶主要觀看國際串流平台，則可選擇月付699元起的「四享組合」，一次訂閱Netflix、Disney+、HBO Max、Prime Video(原價1,054元、限時優惠只要67折)，「五享組合」及「四享組合」皆不需要等電信主約到期，即可透過「一門號、一帳單、一站式訂閱」集中管理影音服務。

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台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君表示，串流影音已融入用戶日常，跨平台內容需求持續升溫。台灣大哥大觀察，每位影音訂閱用戶平均訂閱1.33個平台，「影音多享組」自去年1月上市以來訂閱數年增40%，今年第一季「單享轉多享」轉換率更較去年倍數成長。台灣影音消費多元，各串流平台皆有獨特的優質內容吸睛，與台灣大的策略合作及專屬優惠可有效驅動長期付費訂閱，並提供消費者更佳的帳單管理體驗。目前影音多享組用戶輪廓以30至49歲青壯族群為主，滿足家庭多帳號需求的高級方案比例甚高。

Netflix《鐵拳教育》。（圖／Netflix提供）

Netflix《鐵拳教育》改編自同名人氣網漫，講述校園裡尊重風氣蕩然無存，一群顛覆傳統的督察就在此時登場，使出不一樣的手段，犀利果斷、直截了當地恢復秩序。華語劇找來身兼金鐘影后的金鐘導演、編劇嚴藝文，繼《影后》後推出全新力作《欠妳的那場婚禮》，以搖滾樂團中年危機為主軸，邀請張孝全及蘇慧倫共同刻劃夢想與現實拉扯。韓劇《我的王室死對頭》則由「國民惡女」林智妍飾演穿越到現代的後宮嬪妃，攜手魅力反派許楠儁演繹愛情故事。

Disney+ 皮克斯動畫《狸想世界》，以熱愛動物的大學生將意識「上身」至機器河狸體內，深入動物世界展開探索，帶出可愛又充滿歡笑的友誼故事。《阿凡達：火與燼》(6月24日獨家串流上線)，台灣票房突破4.9億元，延續潘朵拉星球壯闊世界觀，描述傑克蘇里、奈蒂莉與家人面對全新威脅。古裝懸疑劇《莫離》則由白鹿、丞磊主演，以大女主復仇為主軸，描繪主角們先婚後愛，聯手走入一場權勢風暴。

Disney+皮克斯動畫《狸想世界》。（圖／Disney+提供）

HBO Max《龍族前傳》第三季6月22日上線，改編自喬治•R•R•馬丁的小說著作《血火同源》，時空背景設定在《權力遊戲》故事發生200年前，描繪坦格利安家族的故事；Prime Video的《校園戀曲》在開播後迅速衝上排行榜冠軍，成為Prime Video 今年最具話題性的黑馬之一，將「假戲真做」的青春校園戀情演繹得讓人欲罷不能。

端午連假將至，中嘉寬頻推出多款居家影音方案。喜歡看電影、追劇可以選擇「CATCHPLAY+」單購方案，市價下殺4折、只要月付$99(市價$250)，搭配指定約期再送8張電影單租券，可至CATCHPLAY+單租專區兌換喜歡的「單片租借」院線電影。

端午連假，中嘉寬頻推出多元影音方案。（圖／中嘉寬頻提供）

喜歡關注熱血運動賽事？申辦中嘉寬頻「串流多享自由配」，月付$799起，除可享最高1G光纖飆網體驗，還有總價值破萬的「運動應援組(總價值$11,736)」任你暢看，其中包含全球領先運動娛樂串流平台—DAZN及本土線上串流影音平台—遠傳friDay影音，限時再加碼享Wi-Fi全戶通免費用。遠傳friDay影音包含獨家韓劇綜藝、熱播日陸劇。

「2026國際足總世界盃」即將於台灣時間6/12正式開踢，本屆除創下史上規模最大的一屆，也將是阿根廷球王梅西、葡萄牙足壇金童C羅、巴西天才前鋒內馬爾等多位足壇跨時代傳奇球星的「最後一舞」，不想錯過經典賽事可以鎖定數位有線電視頻道的即時轉播。

端午節連假與暑期出國旅遊旺季即將到來，遠傳推出多項漫遊方案與限時優惠，並全面支援eSIM服務，讓用戶兼顧「省荷包」、「安心上網」與「使用便利」等多樣需求。針對國人熱門旅遊地點，遠傳全新推出「日本定量包7GB 599元」與「中港澳計日型吃到飽每日149元」等方案；海外漫遊優惠同步升級，南韓、美加、越南上網吃到飽每日最低99元起。此外，「加1元多1GB」活動同步回歸，定量包輕鬆加量升級；活動期間申辦任一漫遊服務，加碼抽「萬元全球漫遊金」。

遠傳漫遊「加1元多1GB」好評回歸，再抽萬元全球漫遊金。（圖／遠傳提供）

暑假期間父母帶著孩子出國旅遊，除了順暢安全的網路漫遊，全家人的海外安全防護更要同步升級。遠傳旅平險提供便利的數位體驗，一鍵帶入個人資料免手動輸入，僅需幾分鐘即可快速為全家大小完成申辦。除基本的海外突發疾病醫療保障外，更涵蓋主題樂園關閉及演唱會取消等專屬保障。遠傳推出有感回饋，即日起單筆投保滿700元就回饋100遠傳幣，可用於折抵電信帳單，最高享有14%的超值回饋。遠傳也提供機場接送優惠，即日起遠傳用戶透過遠傳心生活APP預約全鋒旗下「揪車JoinMe」雙北至桃園機場接送，即可獨享抗通膨回饋價888元。全新派車追蹤介面與24小時客服，讓旅客免除旺季等車焦慮，優雅直達機場。

AI應用、串流影音、雲端遊戲與遠距工作普及，加上Vlog及短影音創作、直播互動、雲端備份與影像回傳需求大幅提升，讓家用寬頻也從追求下載速度，進一步走向上傳穩定、低延遲與多設備同時使用。因應家庭網路型態轉變，台灣大哥大結合台灣大寬頻導入全新「好速成双 全光速」1Gbps對稱頻寬，讓上傳與下載站上同一個速度基礎，每日57元起整合5G行動上網，回應家庭上網從單向接收走向雙向傳輸的需求轉變。申辦指定專案再加贈6個月「影音雙享組」(HBO Max＋Prime Video)、1年「網路守護家」資安防護，以及影音、遊戲等總價值最高逾7千元加值服務內容。

台灣大結合台灣大寬頻導入全新「好速成双 全光速」1Gbps對稱頻寬，讓上傳與下載站上同一個速度基礎，每日57元起，回應家庭上網從單向接收走向雙向傳輸的需求轉變。（圖／台灣大提供）

台灣大表示，家庭網路已成為支撐影音娛樂、雲端遊戲、遠距工作、智慧家電與AI應用的數位生活基礎，寬頻服務就必須從速度規格，進一步走向穩定、對等與可承載多場景的整合體驗。台灣大「好速專案」持續深化「5G＋光纖」雙網整合優勢，透過「好速大聯盟」涵蓋全台94%家戶，今年4月「好速成双」300Mbps以上高速寬頻申辦占比突破55%。此次導入「全光速」對稱寬頻，將寬頻覆蓋、行動上網與家庭數位服務整合為一站式方案，期望讓用戶更有效率地管理家庭數位生活所需。

針對既有台灣大門號用戶，台灣大提供「好速加掛」方案，申辦1Gbps光纖專案即贈5G行動上網900GB傳輸量，並提供用戶多項獨家好禮，包含市值2,334元的「影音雙享組」6個月免費看、搭配購買指定Mac系列商品享8折起優惠，或是選擇「自由選」將近萬元家電0元帶回家。

尚未加入台灣大哥大的用戶，也可單辦台灣大寬頻設備升級後推出的「全光速」1Gbps對稱頻寬方案，或選擇3G/1G不降速頻寬等彈性方案，最低每月799元起。申辦指定方案再贈2台Mesh Wi-Fi 6設備，強化全屋訊號涵蓋；搭配2年「網路守護家」資安服務，協助防堵惡意網站與詐騙風險，並享HBO Max與MyVideo最高兩年影音優惠。

此外，鄰近端午時節全台高溫有感，宣告冷氣空調安裝旺季正式來臨。然而，冷氣空調安裝真正讓人頭痛的往往不是設備本身有問題，而是施作流程長期存在「報價不透明」、「現場追加費用」、「隨機指派師傅導致品質不一」等潛規則。直擊市場痛點，冷氣空調安裝數位媒合平台「Zuggoi速購意」正式上線，期望透過更透明、可監管的標準化流程，重新定義冷氣空調安裝的消費體驗。

速購意透過嚴選合作廠商，以標準化流程打造更安心的冷氣安裝服務。（圖／上洋產業提供）

而Zuggoi速購意主打「一鍵精準媒合」、「透明報價有依據」、「參考評價自選師傅」等服務。需線上填寫空間坪數與需求，平台即可協助快速掌握媒合結果、設備建議、價格區間，推薦合適的冷氣規格與專業空調職人，讓冷氣空調安裝變得像單鍵叫車一樣簡單、透明。速購意即日起至 8 月 31 日推出「介紹親友安裝冷氣，完工直接領 $5000」推薦現領獎勵金活動；僅需註冊成為Zuggoi會員，將平台分享給有冷氣需求的親友，經媒合安裝並完成施作，即可依活動辦法領取回饋。

許多人每天使用洗衣機、冷氣、空氣清淨機與除濕機等家電，卻很少真正替家電進行定期清潔與保養。LG電子觀察，近年消費者對家電清潔保養的需求明顯提升，LG說，可透過官網登記或客服專線預約，由專人協助確認產品型號與安排保養時程，提供更順暢且貼近需求的服務體驗。

LG表示透過定期保養與清潔，有助維持家電穩定運作與使用效能。（圖／LG提供）

LG今年也攜手全家便利商店、億電通一起推出「永續新生活 從每次回收開始」舊電池回收活動，即日起至8月4日，於億電通活動網站填寫資料，並至全家完成指定舊電池回收，即可獲得LG原廠電池7折優惠券，可於億電通官方網站選購LG原廠新電池，與Let’s Café經典美式咖啡兌換券。

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