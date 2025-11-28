想退…休不了！ 8旬翁當交管被車撞 他82歲去開砂石車「拚月收10萬」
人們認為年齡大了之後，就能從職場上退休享清福，但現實中，不少高齡者迫於生計壓力，仍需要繼續工作謀生。又受限於年齡選擇有限，經常只能接受薪水偏低或風險較高的工作。
《商業內幕》報導指出，根據美國勞工統計局職業死亡事故普查分析顯示，在過去20年中，65歲及以上的工人在工作中死亡的事故總數比例不斷升高，但他們卻因生計壓力，不得不繼續投入職場。
外媒《商業內幕》指出，根據美國人口普查局2023年的統計資料，美國有上千名超過80歲的高齡勞工仍在從事官方列為十大高風險行業的職務。其中一位受訪者為80歲的杜穆蘭（Marc DuMoulin）表示，自己結束美國國務院顧問的工作後，成為交通協管人員，他先前曾因為血管手術及慢性病，花費數千美元治療，這份工作是成為支撐他經濟狀況的一根救命稻草。他說，這份工作的內容很簡單，只需要在上下課時段協助小學生安全通過馬路即可。但在某一年秋天，他舉起旗子向駕駛員示意紅燈時，一名司機非但沒有停車，還撞向他。
但是他非常需要這份薪水，即使受了傷，杜穆蘭還是在休息幾天後，繼續回到工作崗位，他表示，「我會一直工作到動彈不得為止」。
▼杜穆蘭擔任協助小學生過馬路的指揮人員，儘管曾因此出車禍，但因為非常需要這份收入，他只休息了幾天就重返工作崗位。（示意圖，非新聞當事人／取自）
另一名受訪者為82歲的赫克曼（Merle Heckman）則稱自己曾在2003年創立的公司，公司卻因投資失敗於2019年倒閉，他因存款無法支撐日常生活開銷，只得申請破產，並失去了房子。後來，為了維持生計，他考取商業駕照，成為一名開砂石車的駕駛員，，這份工作的工作時長為早上7點半至下午6點半，但他並不覺得累，反而還漸漸愛上了這份工作，他認為工作可以讓他隨時保持頭腦清醒，體力消耗也不大，最重要的是，這份工作的收入不錯，每週可領600美元至800美元（約台幣1.87萬至2.5萬）的薪水，可以幫助他繳完5年的房貸。
▼赫克曼因公司倒閉一度申請破產，為了維持生活，82歲高齡的他成為一名砂石車駕駛。（示意圖／取自pixabay）
然而，這份工作也有不容易的地方。他分享，某天自己載著16噸的砂石塊行駛在高速公路上時，遭到其他駕駛的惡意逼車，而這已是他當天遇到的第五次惡意逼車的情況，這讓他非常無奈：「每個人都很著急，沒人願意等待，高速公路上沒人有耐心」。
根據美國勞工統計局職業死亡事故普查分析顯示，在過去20年中，65歲及以上的工人在工作中死亡的事故總數比例不斷升高，截至2023年，65歲及以上工人的工傷死亡率是所有年齡層工人的2.5倍，達到每10萬名工人中有8.7人死亡，但是仍然有許多高齡者礙於生計壓力，只能繼續投入職場。有多名高齡受訪者表示，自己身體狀況許可，也充分明白工作的潛在危機，因此仍會持續工作，有些人會調整工作模式，例如避免天黑後出勤、避開交通尖峰時段，或儘量不搬重物，以降低自身風險。
（封面示意圖／取自pixabay）
