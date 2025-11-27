想送媽媽保暖手套！高雄飯店業者耶誕前夕幫偏鄉學童圓夢

這名男同學在許願牆上貼上他的心願卡，他希望有雙新的球鞋，因為腳上的球鞋每次舞獅時都會掉。（圖：溫蘭魁攝）

幫偏鄉學童圓夢！耶誕節前夕，高雄有飯店業者攜手慈善團體，推出「點亮心願、圓夢計畫」，讓偏鄉小朋友寫下自己的心願，一起幫孩子們圓夢。有小朋友希望送一副保暖手套給媽媽，也有小朋友期望有一雙新的球鞋。（溫蘭魁報導）

耶誕節即將到來，很多小朋友最期待的就是收到耶誕老公公送來神秘禮物。

連續第7年，義大皇家酒店攜手南勝聖母堂慈善會舉辦「點亮心願、圓夢計畫」，今年蒐集了高雄市杉林區的杉林和上平國小以及桃源區的建山國小將近150名小朋友的心願：「想要一支黑色的羽球拍；想要一個鬼滅之刃的刀，因為很帥；希望得到球鞋，因為每次練獅子（舞獅）的時候鞋子會一直掉。」

廣告 廣告

另外還有小朋友想要彩色筆和麥克筆，有人想要一本有注音符號的書，有人想要樂高玩具，也有高年級的小朋友想要南韓女團TWICE和BLACKPINK的周邊商品。

義大皇家酒店與南勝聖母堂慈善會共同舉辦的「點亮心願、圓夢計畫」，今天啟動。（圖：溫蘭魁攝）

義大行銷業務協理丁柏偉透露，有一名小朋友的心願很令人感動：「我們會把所有的心願卡懸掛在飯店的大廳，有幾位小朋友都有一些很特殊的心願，舉例來講，其中有一位小朋友他想要一副手套，因為每天媽媽會載送他上學，但是騎著機車冬天很冷，特別是在山上，他希望有個暖心的手套。」

點亮心願圓夢計畫即日起到12月12日，邀請大家來當耶誕老公公，認領小朋友的心願，一起把愛送進偏鄉。