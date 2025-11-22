想逃？巴西最高法院：「電子腳鐐被破壞」 下令逮捕前總統波索納洛

2025年9月2日，被下令居家軟禁的巴西前總統波索納洛，站在自家門口看著大門外的媒體。美聯社



巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因謀畫未遂政變，今年9月遭重判27年有期徒刑，目前配戴電子腳鐐在家軟禁。巴西最高法院22日下令預防性逮捕波索納洛，理由是電子腳鐐遭破壞，顯示他有意逃亡。

美聯社報導，70歲的波索納洛已從軟禁住所被帶往首都巴西利亞的聯邦警察總部。

負責審理此案的最高法院大法官德摩拉埃斯（Alexandre de Moraes）指出，波索納洛佩戴的電子腳鐐，於當地時間22日凌晨零時08分被破壞。

德摩拉埃斯說：「相關資訊顯示，這名罪犯意圖破壞腳鐐，以確保順利逃脫。而他兒子意圖組織的非法示威活動所造成的混亂，將使他更容易逃脫。」

他也指出，逮捕「必須在尊重前總統波索納洛尊嚴的前提下進行，不可上銬，也不可進行任何媒體曝光」。

波索納洛的助理西里諾（Andriely Cirino）向美聯社證實，逮捕行動於22日清晨6時左右發生，就在最高法院做出這項裁定的數小時後。

西里諾表示，波索納洛被從其位於高級住宅區的住處帶往聯邦警察總部。

德摩拉埃斯在裁決中提到，波索納洛長子、參議員長子福拉畢歐（Flavio Bolsonaro）在本週發布的一段影片中，號召支持者走上街頭聲援父親。

德摩拉埃斯寫道：「福拉畢歐拍攝的影片，煽動對憲法、司法判決與（民主）制度的不尊重，顯示這個犯罪組織為了在這個國家製造混亂和衝突，不擇手段，完全無視民主。」

他補充說：「巴西的民主已具備足夠成熟度，能拒絕並起訴這些可悲且非法的行動，這些行動旨在為一個曾試圖發動政變的犯罪組織辯護。」

德摩拉埃斯也提到，波索納洛曾致函阿根廷總統米雷伊尋求政治庇護，顯示他有逃亡意圖。且波索納洛的一個兒子及數名幕僚已逃離巴西，以躲避法院管轄。

部分宣稱波索納洛遭政治迫害的支持者，預料將於週末聚集在聯邦警察總部外抗議。

波索納洛於今年8月初即被居家軟禁，數週後遭判刑。他的律師向最高法院聲請讓他在家服刑，理由是他健康欠佳。

當地媒體報導，曾於2019至2022年擔任巴西總統的波索納洛，原預計於下週開始服刑，這名極右翼領袖已用盡所有上訴途徑。

22日進行的預防性逮捕，並不代表波索納洛會在聯邦警察總部服刑。依據巴西法律，所有罪犯都必須在監獄服刑。

波索納洛與數名盟友遭最高法院合議庭判決罪名成立，罪名包括在他於2022年敗選給現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）後，企圖推翻巴西民主制度。檢方指出，政變計畫包括暗殺魯拉，並於2023年初煽動叛亂。

波索納洛也被控領導武裝犯罪組織，和企圖以暴力手段廢除民主法治，亦被定罪。他否認所有指控。

波索納洛2023年因另一案被判2030年前禁止參選，但他仍是右翼重要政治人物。民調顯示，若獲准參選，他在明年大選中將具強大競爭力。

波索納洛是美國總統川普的盟友，川普曾稱他的審判是「政治獵巫」。波索納洛也曾被寫入美國政府今年7月針對巴西關稅提高至50%的行政命令中。川普已於21日撤回大部分加稅措施。

