想逃？巴西最高法院：「電子腳鐐被破壞」 下令逮捕前總統波索納洛
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因謀畫未遂政變，今年9月遭重判27年有期徒刑，目前配戴電子腳鐐在家軟禁。巴西最高法院22日下令預防性逮捕波索納洛，理由是電子腳鐐遭破壞，顯示他有意逃亡。
美聯社報導，70歲的波索納洛已從軟禁住所被帶往首都巴西利亞的聯邦警察總部。
負責審理此案的最高法院大法官德摩拉埃斯（Alexandre de Moraes）指出，波索納洛佩戴的電子腳鐐，於當地時間22日凌晨零時08分被破壞。
德摩拉埃斯說：「相關資訊顯示，這名罪犯意圖破壞腳鐐，以確保順利逃脫。而他兒子意圖組織的非法示威活動所造成的混亂，將使他更容易逃脫。」
他也指出，逮捕「必須在尊重前總統波索納洛尊嚴的前提下進行，不可上銬，也不可進行任何媒體曝光」。
波索納洛的助理西里諾（Andriely Cirino）向美聯社證實，逮捕行動於22日清晨6時左右發生，就在最高法院做出這項裁定的數小時後。
西里諾表示，波索納洛被從其位於高級住宅區的住處帶往聯邦警察總部。
德摩拉埃斯在裁決中提到，波索納洛長子、參議員長子福拉畢歐（Flavio Bolsonaro）在本週發布的一段影片中，號召支持者走上街頭聲援父親。
德摩拉埃斯寫道：「福拉畢歐拍攝的影片，煽動對憲法、司法判決與（民主）制度的不尊重，顯示這個犯罪組織為了在這個國家製造混亂和衝突，不擇手段，完全無視民主。」
他補充說：「巴西的民主已具備足夠成熟度，能拒絕並起訴這些可悲且非法的行動，這些行動旨在為一個曾試圖發動政變的犯罪組織辯護。」
德摩拉埃斯也提到，波索納洛曾致函阿根廷總統米雷伊尋求政治庇護，顯示他有逃亡意圖。且波索納洛的一個兒子及數名幕僚已逃離巴西，以躲避法院管轄。
部分宣稱波索納洛遭政治迫害的支持者，預料將於週末聚集在聯邦警察總部外抗議。
波索納洛於今年8月初即被居家軟禁，數週後遭判刑。他的律師向最高法院聲請讓他在家服刑，理由是他健康欠佳。
當地媒體報導，曾於2019至2022年擔任巴西總統的波索納洛，原預計於下週開始服刑，這名極右翼領袖已用盡所有上訴途徑。
22日進行的預防性逮捕，並不代表波索納洛會在聯邦警察總部服刑。依據巴西法律，所有罪犯都必須在監獄服刑。
波索納洛與數名盟友遭最高法院合議庭判決罪名成立，罪名包括在他於2022年敗選給現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）後，企圖推翻巴西民主制度。檢方指出，政變計畫包括暗殺魯拉，並於2023年初煽動叛亂。
波索納洛也被控領導武裝犯罪組織，和企圖以暴力手段廢除民主法治，亦被定罪。他否認所有指控。
波索納洛2023年因另一案被判2030年前禁止參選，但他仍是右翼重要政治人物。民調顯示，若獲准參選，他在明年大選中將具強大競爭力。
波索納洛是美國總統川普的盟友，川普曾稱他的審判是「政治獵巫」。波索納洛也曾被寫入美國政府今年7月針對巴西關稅提高至50%的行政命令中。川普已於21日撤回大部分加稅措施。
更多太報報導
中日緊張影響明年初日中韓領導人會談？共同社：中方已拒絕
驚！全球首例人類H5N5禽流感 美官員：患者已病歿
北京禁日本水產品 北海道業者老神在在「其實沒那麼困擾」
其他人也在看
彭博：美中貿易休兵能否持續？三大風險一次看
上個月，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會談後，宣布就降低關稅、暫停部分出口管制和穩定兩國經貿關係達成協議架構。彭博...聯合新聞網 ・ 15 小時前
彰化多路口現「三角形神祕標示」！ 縣府：地籍航測作業
彰化縣 / 綜合報導 彰化市區好幾條馬路的路口，出現綠底、紅三角的奇特圖案，民眾看不懂是什麼意思，還以為是核災的圖案，或者炸彈要鎖定的地方，網路上沒有相關消息，現場也沒有任何告示，就連市長也一頭霧水，不知道是什麼作用，經過追查，原來是縣府地政單位，在進行地籍圖的航空測量作業，因為是第一次委外辦理，沒有知會其他公務單位，雖然作業時間只有一天，就馬上撤除，但還是造成民眾的困擾，相關疏失，縣府承諾會檢討改進。馬路路邊出現綠色底圖正方形圖案，邊框是白色，裡面有6個向心狀的紅色三角形，是交通標線施工標記，還是有其他的意思，民眾有看沒有懂，民眾說：「不知道什麼意思啊，像核災這樣，要戰爭了，看了好可怕。」奇特的帆布標示圖案，就在彰化市中華路開化寺的前面，還不只有這裡，100公尺外三角公園的圓環路口，也可以看到，民眾說：「市區都有，不曉得是不是那個炸彈落地的地方，有可能那邊要設計什麼東西吧。」網路上沒有相關消息，現場也沒有任何說明告示，市長也是一頭霧水，今（22）日上午他親自到場關切，彰化市長林世賢說：「原來是地政單位，在做航照測量標記的地方。」地上的帆布圖案已經撤除，現場還看得到噴漆編號的字樣，原來是為了拍照臨時作的標記，但公路局強調，如果民眾沒有經過申請，就在省道公路被放上奇特的圖案，影響交通安全，依法可以開罰，公路局彰化工務段段長廖志彬說：「公路設施上，不能擅自改變與使用，違反這個規定，其實是有罰責。」到底是誰放置這些測量標記的圖案，原來是縣府地政處，委外辦理測量的作業，主要是進行都市計畫，地形圖的套疊增加地籍圖的精確度，作業時間只有昨（21）日這一天，當天測量完成就馬上撤除，沒有任何監視蒐集個資或治安的用途。彰化地政事務所主任陳易宏說：「這個是比較新的作業方式，我們也第一次來委外，爾後我們會來加強事先的溝通，來避免造成民眾的疑慮跟困擾。」三角形的神 祕 標示，只有快閃彰化一天，縣府強調，測量作業對於後續公共工程的治理都很有幫助，但事前沒有做好跨單位的知會，相關缺失會檢討改進。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前
為蘇巧慧站台 賴清德：縣市長要選正派、專業、溫暖的人
總統賴清德22日受邀參加新北市宜蘭同鄉會第15屆大會，他指出，縣市長一定要選「正派、專業、溫暖」的人，才能帶動地方建設與發展，他向在場民眾推薦，宜蘭縣的林國漳和新北市的蘇巧慧，副總統蕭美琴上午參加樹林濟安宮五朝圓醮大典，也盛讚蘇巧慧做事認真，有父親蘇貞昌的魄力和能力傳承。自由時報 ・ 15 小時前
非洲豬瘟心慌慌…廚餘養豬新政策下周出爐 陳駿季：將召集縣市充分檢討
台中梧棲1家養豬場10月爆發非洲豬瘟疫情，禁廚餘養豬今未解封。農業部長陳駿季今天說，過往政策是「原則禁止」，符合特定條件...聯合新聞網 ・ 6 小時前
巴西前總統波索納洛遭拘留 法官憂利用守夜活動潛逃
（中央社巴西利亞22日綜合外電報導）巴西前總統波索納洛因發動政變未遂定罪，並在上訴期間遭居家軟禁，但最高法院擔心他試圖藉助兒子號召的守夜活動逃脫，認定其風險極高，今天轉為警方拘留。中央社 ・ 4 小時前
扶輪服務日公益1加1 社友攜手廠商捐助弱勢
[NOWnews今日新聞]為推廣團結行善精神，並結合社會各界共同宣揚扶輪，以「團結行善•讓我們一起FUN轉世界」為理念，由台中市政府衛攜手國際扶輪3461地區籌劃，集結台中大屯扶輪社等70個扶輪社共同...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
走進孩子「藝」想世界 「安得烈」全國學藝競賽頒獎 弱勢學子秀才藝
安得烈慈善協會今日舉辦「第10屆學藝競賽頒獎典禮」暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕式。理事長張德明表示，學藝競賽是希望給偏鄉與弱勢家庭的孩子有個舞台，不僅能培養技藝，也能透過作品呈現真實情感、生命力，建立自信與表達力，「頒獎典禮只是起點，希望孩子們可以更加努力創作，追求自己的夢想。」自由時報 ・ 17 小時前
巴西前總統波索納洛有潛逃風險 居家軟禁改為拘留
（中央社巴西利亞22日綜合外電報導）巴西最高法院裁定，前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）有潛逃風險，今天由居家軟禁轉為警方拘留。中央社 ・ 15 小時前
台八男星「慘遭石擊」大飆戲！傷口引來蒼蠅啃食 她身心俱疲哭到淚崩
八點檔飾演「飛宏」的何豪傑慘遭曾子益飾演的「克帆」綁架並毆打，驚險情節讓觀眾看得心驚膽戰。何豪傑、楚宣與曾子益透露拍攝內幕，分享了這場「綁架戲」背後的艱辛與趣事。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
推廣農療食育 南投社大教師王如玉獲社會教育貢獻獎
南投縣貓羅溪社區大學教師王如玉，長年深耕有機農業與食農教育，策劃堆肥箱、可食地景等行動，更創辦教育農場，結合藝術與健康推廣農療食育，獲得今年度教育部社會教育貢獻獎。王如玉是中興大學生物產業管理暨經營研究所碩士，今年剛從農業試驗所退休，自2012年起受聘於雲林科技大學、東海大學、中興大學等大專院校擔任自由時報 ・ 5 小時前
處理台日關係 「不是吃壽司就好」
日本首相高市早苗因「台灣有事」發言遭大陸報復，賴清德總統日前在社群平台PO出大啖壽司的照片聲援，李登輝基金會董事長李安妮22日表示，台灣面臨不對稱位置或壓力問題，要很細膩的去處理，民眾覺得很惶恐很不安時，政府不應該再對著人民訴說自己的委屈，應該具體行動跟承諾，「不是只吃壽司、喝味噌湯就好了」。中時新聞網 ・ 8 小時前
金派！高雄阿北騎車橫越馬路碰撞機車 父子被控出手毆人
高雄市鼓山區南屏路20日傍晚6點多發生一起車禍並引發肢體衝突，楊姓男子在社群平台控訴，當時騎車時，突然有個阿伯騎車橫向從車道中竄出，他閃避不及撞上，制止對方移車，就被咆哮、掐脖子和拿安全帽毆打，隨後阿伯兒子趕到現場，更是二話不出又朝楊男臉及頭部揮打3拳，楊男因當下無錄影，希望民眾提供影像。自由時報 ・ 1 天前
女子騎車搖晃辯「風大太冷」 警採驗唾液揪毒駕
有名女子自稱在五分埔賣衣服，上班途中騎車搖搖晃晃，被巡邏員警發現一路跟隨後把車攔下，儘管女騎士辯稱，是風太大、很冷才會發抖，但員警用唾液快篩，一驗是毒駕。 #騎車搖晃#驗唾液#毒駕東森新聞影音 ・ 14 小時前
嫌365元鹹酥雞貴？ 來台北看看！ 「沒買齊」已475元
這對情侶因為365元的鹹酥雞吵架，那麼如果用相同價錢，在台北點鹹酥雞，能買到哪些料呢？我們前往實測，連東西都還沒買齊，少了蛋餅皮跟黑輪，價格已經來到475元，鹹酥雞份量跟高雄相比，更是少了6塊肉。北漂族就直呼，南北的物價，實在差太多！ #365元鹹酥雞#情侶吵架#台北實測東森新聞影音 ・ 14 小時前
柯佳嬿結婚8年認為「戀愛黏在一起」有毒！曝心聲：親密關係需適當距離
Netflix影集《如果我不曾見過太陽》昨（21日）舉行《如果我不曾見過太陽》「聖誕約定同樂會」，邀請主演群與粉絲玩互動問答遊戲，現場氣氛熱烈，今（22日）也釋出二部曲主預告，柯佳嬿飾演的神秘視障女子「夏天晴」將扮演故事關鍵角色，為何她手上有著與江曉彤（李沐 飾）同樣的蝴蝶刺青？重重謎團將隨劇情推演一一揭曉。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
金馬62/完整名單出爐！張震、范冰冰奪影帝后 《大濛》獲最大獎
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉行，最後得獎結果，由《地母》范冰冰奪影后、《幸福之路》張震奪影帝，最佳劇情片則由《大濛》拿下，完整名單如下。中天新聞網 ・ 13 小時前
獨家／騎車突竄出害撞爆口角 6旬男甩安全帽打人
獨家／騎車突竄出害撞爆口角 6旬男甩安全帽打人EBC東森新聞 ・ 16 小時前
台南烏樹林災後廢棄物暫置場全面燃燒 恐要1週才能撲滅
台南後壁區丹娜絲災後廢棄物暫置場21日晚發生大火，約近20公尺高的垃圾山、廢樹枝山全面燃燒，火光衝天，50公尺外都能感受到高溫襲來，依據過往經驗，以如此垃圾山量體，恐怕要花1週時間才能撲滅。台南市環保局長許仁澤、立委賴惠員、後壁區長李至彬趕到現場關切救援行動，許仁澤說，目前先侷限火場不再延燒出去，暫自由時報 ・ 1 天前
屏東獅王瀑布看風景遇岩壁崩落 3人受傷送醫
（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）3名遊客今天前往屏東縣瑪家鄉獅王瀑布看風景，突遇大片岩壁崩落，導致潭水往岸上沖擊，3人被水流推撞石頭受傷，疑皆有骨折傷勢；經直升機吊掛脫困，均已送醫治療。中央社 ・ 18 小時前
巴西極右翼前總統被捕 料將申請恢復居家軟禁
巴西前總統波索納洛(Jair Bolsonaro)的律師告訴路透社，波索納洛今天(22日)正式被聯邦警察拘留，結束了過去幾個月的居家軟禁。此前，波索納洛被控破壞巴西民主，他對此向最高法院提出上訴。 波索納洛的律師沒有說明他被拘留原因。一位知情人士表示，這是一項與居家軟禁條款相關的預防措施。 這位前右翼領導人於9月被判處27年3個月徒刑，罪名是策劃政變，以在2022年大選中吞下敗仗後繼續掌權，阻擋贏得大選的左翼總統魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)上台。 在此前，波索納洛因違反另一起案件的預防措施而被嚴格軟禁100多天。該案件涉及他涉嫌尋求美國干預，以阻止針對他的刑事訴訟。 在波索納洛執政期間，美國總統川普曾與他關係密切，川普並稱波索納洛在巴西國內面臨到「獵巫」。川普對負責審理波索納洛案件的最高法院法官莫瑞斯(Alexandre de Moraes)實施制裁，並對數種巴西輸美商品徵收高達50%的關稅；川普已於本月初逐步取消這些關稅。 在被軟禁期間，波索納洛被禁止使用社群媒體，但可以接受政治盟友的探視。預計他的辯護律師將以健康問題為由，申請允許波索納洛繼續居家軟禁。中央廣播電台 ・ 16 小時前