想通後睡眠變好有原因！研究：腦波下降身體啟動修復

台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師在門診中常聽到病人描述，困擾多年的事情突然想通後，精神、睡眠都明顯改善。他指出，這是大腦與身體收到安全訊號，從備戰模式切換回修復模式。

門診中常聽到病人描述，困擾多年的事情突然想通後，精神、睡眠都明顯改善。（圖／Photo AC）

張家銘表示，「面對它、接受它、處理它、放下它」這四句話，從分子醫學角度來看，精準描述了大腦與身體走向修復的完整流程。當願意面對而非逃避、接受而非抗拒、處理而非壓抑，大腦對事件的威脅判定就會改變，身體才會慢慢解除警報，整個神經系統會同步改變。

他說明，腦波研究中有一個叫做晚期正向電位的指標，當看到讓人緊張、生氣、心痛的畫面，大腦在畫面出現後約幾百毫秒，腦部中央與頂葉區域會出現明顯上升的正向電位。這代表大腦正在投入注意力，情緒被牢牢抓住，情緒越強腦波就越大。

張家銘引用2026年發表在Brain Research Bulletin一篇整合48篇研究的統合分析指出，只要情緒真的被調整成功，大腦中央與頂葉的晚期正向電位會明顯下降。真正穩定出現變化的是中央與頂葉，這個區域正是負責整合注意力、感覺與情緒意義的核心地帶。

張家銘指出，當晚期正向電位下降，代表大腦終於願意放手。（圖／Photo AC）

他表示，這也說明了為什麼想法的轉換比單純忍住情緒對身體更友善。因為忍住情緒只是表面不反應，但大腦內部的威脅判定沒有改變，晚期正向電位不會真的下降，壓力系統還是持續運轉。但重新理解是直接改寫大腦對事件的意義，威脅感消失，腦波才會真的降下來。

張家銘指出，當晚期正向電位下降，代表大腦終於願意放手。從分子醫學角度來看，那一刻開始壓力型神經傳導物質會下降，腦幹中的藍斑核活性降低，去甲腎上腺素與正腎上腺素輸出減少，下視丘-腦下垂體-腎上腺軸線會降速，皮質醇不再反覆升高，免疫與修復相關的代謝路徑才真正打開。

他強調，這也是為什麼真正放下之後，呼吸變深、睡眠變穩、腸胃變順、心跳變慢，連慢性疼痛與疲勞感都開始減輕。情緒不是靠忍，而是理解之後讓大腦與身體在分子層級真的收到安全訊號，這是被40多年腦波研究反覆驗證的事實。

