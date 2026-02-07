想連請3天特休！入職一個月新人憂觀感不佳 網：事先告知、交接做好

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

職場新人對於請假往往格外謹慎，深怕不小心留下壞印象。一名剛入職一個月的網友發文表示，由於家中暑假有出國旅遊的習慣，因此想一次把特休全部請完。不過，他擔心自己資歷尚淺，連請多天特休恐怕「觀感不佳」。貼文曝光後，引發不少網友熱烈討論。

一名職場新人因家中暑假有出國旅遊的習慣，想一次把特休全部請完，但他也擔心連請多天特休恐怕「觀感不佳」。（示意圖／Unsplash）

一名網友在Dcard發文指出，自己的第一份工作剛滿一個月，因為聽說試用期不能請假，一直保持全勤。不過，家中每年暑假有出國旅遊的習慣，讓他猶豫是否要在7、8月一次性連請3天特休。原PO進一步說明，他觀察同事的請假狀況，大多是一次請一天特休，且通常是請週一，而他自己的狀況是請週一到週三。由於家人急著訂機票，讓他十分擔憂提出連請3天特休的要求時，是否會被公司主管講話。

貼文一出，不少網友紛紛給予建議，「請特休不需要理由，主管不能拒絕妳請特休，禮貌上會講一下原因，但不是必要的行為」、「才三天直接all in沒關係，如果你因為還在試用期會擔心，可以先跟主管說一聲你暑假會請三天特休」，認為只要提前告知、事先做好工作交接即可。

不過也有網友指出，是否適合連請多天假，往往取決於公司文化與主管態度，建議原PO衡量自身重視的價值，並提前做好溝通與交接，才能避免不必要的壓力。

