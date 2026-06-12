想進任天堂先考東大？ 資深製作人坦言：聰明頭腦培養不出來

日本任天堂的筆試與面試難度，高居業界榜首。（翻攝Google Maps）

日本遊戲巨頭任天堂（Nintendo）的徵才門檻近日在社群平台引發廣大迴響，擁有45年遊戲製作經驗的資深設計師內藤時浩直言，若有年輕人想入職任天堂，與其鑽研遊戲製作技術，不如先考上東京大學或京都大學等頂尖學府並取得優異成績，此話一出，立刻在網路上吸引超過1,500萬次觀看。

內藤時浩分析，越大型的企業往往越注重個人的基礎努力、智力水平與人格特質，大廠普遍認為，遊戲開發的專業技能在入職後稍微指導就能學會，然而「聰明頭腦與邏輯思維」卻無法在進公司後才培養，他進一步解釋，名校出身者的真正優勢，是在嚴苛升學壓力下磨練出的自主學習效率，在職場上吸收新知速度遠超同儕。他強調，這雖然是最直接的捷徑但非唯一路線，只是想讓大眾認清「競爭對手就是這樣的人」。

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對此，玩家普遍認同頂尖企業重視的是「未來的成長潛力」，而非單一技能。此外，任天堂的筆試與面試難度高居業界榜首，應徵者需展現極強的邏輯思考與即時解題能力，這在無形中與名校的篩選機制不謀而合，導致最後能通過重重考驗的仍以東大、京大、東工大等高材生為主。

有趣的是，知名遊戲製作人神谷英樹也轉發此話題，自曝年輕時應徵任天堂失敗的遺憾，當年他因未收到回覆而主動致電人資，卻換來一句「我們沒有緣分」當場碰壁，直到多年後，他在前社長岩田聰主持的訪談節目《社長訊》中提起這段往事，岩田聰當場向他致歉表示「那真是不好意思」，才讓他多年的遺憾得到釋懷。

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