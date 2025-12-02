想進名校得先過AI這關？美國多所大學引入機器人審查申請，招生人員：AI速度快又永不喊累！
當外界仍在為了學生能否使用AI機器人，協助製作或撰寫作業之際，卻已經有不少美國知名學府，悄悄地導入人工智慧（AI）系統，協助自家教職員和招生小組，對成千上萬份新生入學申請進行分析閱讀，進行判定哪些孩子有資格錄取、或是進入下一階段的面對面口試。
《美聯社》引述多位招生辦公室主任的說法，他們證實、如今AI工具已經被納入篩選新生申請的判定和分析過程，維吉尼亞理工學院（Virginia Tech）負責招生管理的副教務長埃斯皮諾薩（Juan Espinoza）坦言，相比永遠不會喊累的機器人，「人類會疲累，每個月總有些日子的狀態，比其他日子差。但AI不會暴躁、也不會有糟糕的一天，它一直都是一致的狀態。」
雖然迄今為止、這點在高等教育界仍是個高度敏感話題，並非所有大學、都願意公開談論，但不可否認的事實，高等教育已成為眾多大量導入AI，協助執行過往由人類專門處理的行業之一。
每間學府的應對態度大不同，有些學校是悄悄地引入AI，成為入學評估流程一部分；也有些學校則公開大力宣揚新科技，認為AI技術可以加速審查進度、縮短處理時間，甚至在某些判斷表現上，還優於人類的潛力。
前文提及的維吉尼亞理工學院，近期將首度啟用AI驅動的論文閱讀器，根據校方預計，透過該工具協助分類數萬份入學申請，學生們將能比往常提早一個月，收到最終的錄取通知書。
該報導特別舉了3所知名學府為例：
加州理工學院（Caltech）：招生主任艾希莉（Ashley Pallie）表示，該校今年新推出一款AI工具，用於協助教授們過濾，從所有提交研究項目的學生當中，尋找合格人選。申請的學生需要先將研究報告，上傳給AI聊天機器人，接下來與AI進行視訊面試，再由教職員進行最終審查並給出結果。
喬治亞理工學院（Georgia Tech）：該校推出AI工具，專門用來審查轉學生的大學部成績單，取代傳統人工輸入數據模式。招生部主任理查（Richard Clark）表示，如此一來、能更快告知申請者一共能折抵多少學分，減少他們的等待時間。
紐約州立大學石溪分校（Stony Brook University）：該校使用AI機器人審查成績單，並用AI整理學生提交的論文和推薦信，標出招生人員與教授們，應特別注意的重點摘要。
這些大學幾乎都強調，他們並非百分百依賴、由AI做出的最終錄取決定，現階段主要用於審查成績單，和數據輸入等繁雜常態任務。但與此同時，AI也確實一點一點地鯨吞蠶食，成為各校評估新生入學資格的重要角色。
不少競爭極度激烈的名校，為了防止招生人員和各系所教授漏看，開始引入AI工具，審查那些日益精緻複雜、有時甚至是砸重金聘請顧問協助完成的申請資料包，確認這些文件和資料，真的都是本人的表現與成績。
由於這是新趨勢，目前AI使用的普及率還難以估計。美國國家大學入學諮詢協會（NACAC）秋季剛剛更新道德指南，敦促各大學確保AI的使用，符合透明、誠信和公平價值觀。
事實上，已經有部分學校因為使用AI評估申請資料，進而引發學生和家長反彈。北卡羅來納大學教堂山分校（UNC-Chapel Hill）在校內學生報紙報導，該校使用AI評估、入學申請者提交的論文語法和風格後，隨即收到眾多申請人和家長的強烈抨擊。校方只能緊急更新制度，強調每份申請書、都由受過訓練的人類招生專員完成最終的綜合評估。
而在維吉尼亞理工，目前AI僅用於判斷論文評分，而且在12分評比機制下，AI與人類的評分差異超過2分，將會有第二人介入重新審查。
副教務長埃斯皮諾薩指出，AI工具最主要的功能，是幫忙招生小組和各系所教職員，在成千上萬份厚重申請資料堆內，節省大量時間與精力，舉例來說，該校的AI閱讀器，可以在不到一小時內掃描約25萬篇論文，而人類閱讀者平均每篇至少需要2分鐘。如果用去年的入學申請量估算，「我們今年至少節省8000小時的辦公時間。」
前芝加哥洛約拉大學（Loyola University Chicago）招生助理主任艾密莉（Emily Pacheco）更是大膽預測，按照當下的合作模式，從最簡單卻繁瑣的數據輸入，到成績單、論文閱讀，不難想像隨著人工智慧持續快速發展成長，「也許十年後，一切都將不同。我猜、屆時可能會出現由AI來決定，究竟該錄取哪位學生。」
