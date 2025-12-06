想進補！她吃完藥膳羊肉「隔天虛到站不穩」 醫示警補過頭恐害內出血

隨著冬季到來，許多長輩開始進入「進補模式」，常以羊肉爐、藥膳湯或麻油料理暖身。（示意圖／翻攝自pexels）

隨著冬季到來，許多長輩開始進入「進補模式」，常以羊肉爐、藥膳湯或麻油料理暖身。不過內科醫師傅裕翔近日在臉書發文提醒，冬天進補雖是民間習慣，但補品成分複雜，對服藥中的中高齡族群「不一定補得到，反而可能吃完更暈」。

傅裕翔分享近期門診個案表示，一名婦人喝下一大碗藥膳湯、羊肉與少量米酒後，隔天出現心悸、頭暈，甚至「虛到站不穩」。他指出，這類「補過頭」的情況相當常見，因為藥膳性質類似「溫和版中藥」，對身體負擔不容小覷。

傅裕翔說，多數補品含酒精，而酒精會增強抗凝血藥的效果，可能提高瘀青、流血或內出血風險。他指出，「冬天門診常常看到這類情況，真的不是開玩笑」。

此外，補湯常加入老薑、麻油及米酒，原本就可能造成血壓下降、臉部潮紅。若長輩又在睡前服用安眠藥，例如贊安諾，可能導致更明顯的頭暈、步態不穩，甚至夜間跌倒。傅裕翔提醒，許多家屬誤以為是老化，「其實只是藥物＋補品的雙重影響」。

不少民眾認為喝湯最補，但傅裕翔指出，羊肉爐、麻油雞、薑母鴨的湯頭常富含鹽分與油脂，對高血壓、心臟衰竭、腎臟病患者而言，容易造成水腫、喘促或血壓飆升。他提醒，「湯裡的酒、油、藥材都濃縮在湯裡，反而是最容易出事的部分。」

傅裕翔也澄清，許多家庭以為米酒煮滾即能完全揮發，但其實酒精和水混合後會產生「共沸效應」，意即酒精無法被完全煮乾，「吃古法麻油雞吃完酒駕沒過，是完全有可能的。」

傅裕翔強調，長輩不是不能吃補，但應掌握適量原則，他建議一週1至2次即可，不宜天天進補，且服用抗凝血藥、抗血小板藥、安眠藥者，先向醫師或藥師諮詢，以及少喝湯、多吃菜與肉，吃補當天避免其他酒精飲品，若吃完出現特別暈、心跳變快、走路不穩，應立即就醫。傅裕翔最後表示，冬季補身本意應是溫暖與健康，「補得好是養生，補錯反而容易傷身」，呼籲民眾提高警覺，避免補品與藥物交互作用帶來的健康風險。



