想進顧問龍頭不只要名校高學歷！麥肯錫面試大改版，如何有效操控AI成為求職重點之一

全球諮詢巨頭麥肯錫（McKinsey）正試行一項、徹底改革人才招募方式的計畫，根據知情人士透露，這家被譽為CEO搖籃的龍頭企業，已開始要求商學院畢業生，在應聘面試中使用其專用AI助手「Lilli」，反映出顧問工作模式正在發生轉變。

《金融時報》引述知情人士說法，這家頂級管理顧問公司，已開始在其嚴苛的招募測試中，要求求職新鮮人使用自家AI工具Lilli。參與試點計畫的候選人，被要求在其中一場面試中，使用該聊天機器人、模擬未來預期顧問在辦公室的新工作方式。

一名知情人士表示，求職者需要利用Lilli協助分析個案研究，並對AI生成的結果進行修正與校正，產出最終版本結果報告。不過，整場面試重點，面試官會著重觀察應聘者是如何向機器人下指令，以及是否具備「好奇心與判斷力」，能夠消化Lilli產出的內容，甚至進行質疑、並放入客戶具體需求進行校正，最後產生真正可用且符合需求的諮詢報告。

這項改變凸顯AI帶來的顛覆性影響，如今已逐步滲透到全球競爭最激烈的人才招募流程。長期以來，麥肯錫一直被視為企業領袖的搖籃，培養出包括Alphabet 執行長皮查伊（Sundar Pichai）、花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）等重量級人物。

Google Cloud引述麥肯錫資料指AI對零售影響巨大（張薰云攝）

知情人士表示，假如試點結果良好，麥肯錫預計將在未來數月內，將這項測試擴大適用至「所有初階顧問」的招募流程。不過該名人士也提醒，這只是整體評估一部分，而不等於最終的及格或淘汰標準。

對此，負責培訓麥肯錫面試技巧的CaseBasix，其執行長向外媒表示，不只麥肯錫做出改變，業內其他頂級顧問公司，像是波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）與貝恩策略顧問公司（Bain），都考慮在面試流程中納入AI元素。

隨著顧問公司逐漸將重心，從傳統策略建議，轉向協助企業導入人工智慧技術，許多顧問公司正積極收購或自行培養AI能力。一家提供諮詢與資訊科技的企業埃森哲（Accenture），不久剛剛以10億美元（約新台幣315.7億元）收購AI 新創公司Faculty，藉此強化其AI實力，並將該公司執行長納入總部管理高層。

全球諮詢顧問龍頭麥肯錫的活動現場。（翻攝自官方粉專）

除此之外，新科技引入，也將讓這群顧問公司，逐步打破實行數十年的傳統「金字塔式」人力結構：由少數資深顧問（合夥人），帶領大量初階分析師執業的營運模式。

麥肯錫早在2024年就開始「鼓勵」表現較弱的顧問主動離職，並在23至25年年中，逐步削減現有人力10%。知情人士透露，新的一年、麥肯錫仍持續規劃進一步縮小規模，冀期望在引入AI後帶來的效率提升。未來兩年內預期將再裁減10%人力，主要以非直接面向客戶的內勤職位，規模很可能超過1000人。

此外，執行長在參與播客訪談時還提到，麥肯錫也因應AI著手調整，許多過去長時間在招募流程中存在的偏見，斯騰菲爾斯（Bob Sternfels）表示，公司將更優先考慮、能從失敗中學習的候選人。此外，過去篩選過程中，可能被相對忽視的人文背景人才，其實擁有「真正新穎」的思考方式，這些人能彌補某些AI模型，在進行「非連續邏輯」分析時的不足。

事實上，麥肯錫不僅是顧問界龍頭，他們一向都是該產業、率先因應工作型態轉變，做出招募方式調整的人。時間回溯到2018年，該公司就率先將傳統的應聘考試測驗，改為類似遊戲闖關的解決問題測試，藉此尋找更多元且全面的優秀人才。

