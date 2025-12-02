想過美國何時出兵助台？蕭美琴「全力防止假設發生」 證實美軍協訓台灣
記者劉秀敏／台北報導
副總統蕭美琴近日接受美國網路媒體戰情室（War Room）專訪，談及是否設想到美軍在何種情境下派兵協防台灣，蕭美琴表示，台灣正在做的一切努力，就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，這也是為什麼嚇阻和強化台灣實力如此重要。蕭美琴並於專訪中提到，感謝美國協助訓練我方人員，美國是最有經驗且頂尖的，如果台灣人民知道我方人員是由世界上最優秀的軍隊訓練，會更具信心。
蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪。該節目主要透過Rumble、Real America's Voice等網路平台播出，本次專訪提到地緣政治、兩岸關係、國防自主、台美關係及對美投資等議題，訪談內容已於台灣時間12月1日播出。
媒體問及，是否預見美軍在何種情境下派兵協防台灣？蕭美琴表示，台灣正在做的一切努力，就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出是否介入衝突或戰爭的痛苦決定，這就是為什麼嚇阻和強化台灣實力如此重要。
蕭美琴強調，台灣正處於一個極為不對稱的局勢。因此，儘管致力投入自我防衛、保衛自己，但仍是一項非常艱鉅的任務。由於台灣在國際社會遭到孤立，我們需要建議、支持與幫助，所以非常感謝美國透過《台灣關係法》，以及國會近期的幾項倡議如《國防授權法》等，支持與台灣共同生產防衛裝備與技術；她並感謝美國協助訓練我方人員，美國是最有經驗且頂尖的，如果台灣人民知道我方人員是由世界上最優秀的軍隊訓練，會更具信心。
蕭美琴說，台灣確實需要許多改革，也正在進行中。但與夥伴良好的協調、共同建設及合作，都有助於防止發生那個假設的特定情境。
媒體詢問，認為華府對台灣最大的誤解為何時。蕭美琴則回應，低估台灣人民的自我防衛意志，對任何人來說都非常危險，不只是華府，也包括北京，甚至全世界。台灣人民的自我防衛意志也是嚇阻衝突最重要的一環，台灣會持續推動必要的改革，採取自我強化的必要措施。
蕭美琴也強調，中國正不遺餘力地在華府和美國散播各種論述和假訊息，企圖將台灣營造成脆弱、無能力不值得支持，以及形塑台灣是麻煩製造者，就像台灣在1996年舉行首次總統選舉，中國覺得遭到冒犯，以此為由聲稱該次選舉破壞「一個中國」政策。
蕭美琴直言，台灣的一切作為包括自我防衛的努力，以及舉行自由選舉，都被中國視為是挑釁，指控台灣為麻煩製造者，這樣的論述完全錯誤，中國人民解放軍才是唯一試圖破壞區域和平與現狀的一方，台灣支持現狀及穩定。相信大多數美國人民都非常明智，能夠看穿這些分化各國、政府及人民的心理戰及假訊息技倆。但有時候謊言一再重複，就會有人誤以為真。
蕭美琴說，必須對中國的政治干預、論述、假訊息及心理戰保持高度警覺，相互合作以強化實力、協調行動，並將合作範圍擴展至台美之外，全球熱愛自由的人們也必須對威權國家的操弄手段提高警覺。
