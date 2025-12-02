想選台中市長！記得標記柯文哲、黃國昌了 麥玉珍：我站出來是感恩黨

記者陳思妤／台北報導

民眾黨立委麥玉珍表態想選台中市長（圖／翻攝畫面）

民眾黨立委麥玉珍表態要爭取選台中市長，但黨內也有不同聲音，麥玉珍昨（1）日發文怒問，她沒有缺資格，要爭取選台中市長為何不可？讓民眾黨台中市議員江和樹直呼，「不是菜市場的市長欸」。麥玉珍今（2）日再度發文，稱不管是支持還是反對，都有道理，她都接受也認真思考，她強調自己願意站出來是因為愛這座城市，更感恩這個政黨。

麥玉珍表態要參選台中市長後，江和樹直呼，「不要亂了」。民眾黨台中市黨部主委陳清龍還說，已跟黨中央提出沒有合適人選。而民眾黨主席黃國昌被問到此事時也說，「對於任何縣市長提名與徵召，黨中央會用最謹慎的態度，麥玉珍的事情我也是現在才聽到，但我們內部都會加以審慎評估」。

廣告 廣告

對此，麥玉珍昨天發文怒問，麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可？，自己沒有缺資格，她不是來要位置，而是來奉獻、解決問題、提升城市價值的。她願意站出來，是因為台中值得更好的未來更公平、更溫暖、更有國際競爭力。她還在文末hashtag行政院長卓榮泰、總統賴清德、台中市市長。但引來質疑，為何是標記賴清德。

而對於麥玉珍再次表態，江和樹昨天則是直言，民眾黨不會提名她，是選台中市長欸，「不是菜市場的市長欸」。

麥玉珍今天再度發文稱，謝謝所有關心及愛護她的朋友及家人，不管是支持還是反對，都有道理，她都接受也認真思考，非常感恩。她還說了3點心得分享，讓大家再給意見及支持，12萬分的感謝。

麥玉珍說，第一，「有機會我就勇敢爭取，因為改革不能等、也不能靠喊口號」；第二，「團結不是說別人，而是大家一起把事做好、互相成就」；第三，「我願意站出來，是因為我愛這座城市，更感恩這個政黨」。

而今天的發文麥玉珍不僅在文末再度用hashtag標記賴清德、卓榮泰，還多標記了立法院長韓國瑜、民眾黨前主席柯文哲、黃國昌。

更多三立新聞網報導

麥玉珍表態參選台中 江和樹不挺喊「別開玩笑」：不是選菜市場市長

麥玉珍怒喊為何不可選台中竟「標記賴清德」 吳靜怡：是黃國昌不讓妳選

麥玉珍表態參選台中市長 何欣純：台中市民想知道能提出什麼政見、牛肉

「我沒有缺資格！」麥玉珍怒問：我要選台中市長為何不可？

