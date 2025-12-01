想選台中市長「黨內不挺？」 麥玉珍：爭取參選為何不可？

台中市 / 武廷融 綜合報導

2026地方選舉，民進黨確定由立委何欣純出戰台中市長，而國民黨立委楊瓊瓔日前宣布將參與黨內初選，立法院副院長江啟臣也有意角逐。沒想到民眾黨立委麥玉珍近日表態有意願投入台中市長選舉，引發各界熱議。不過對此民眾黨台中市議員江和樹直呼「麥鬧」，黨主席黃國昌則表示不清楚。似乎不被黨內看好，麥玉珍今(1)日也在臉書發文「麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可？」

麥玉珍日前表態有意願投入台中市長選舉，今日她在臉書發文表示，「參選，不是資格問題，是格局與態度」，麥玉珍說，參不參選、會不會當選，那是下一個階段的事，但一座城市的未來，不應該因為「誰還沒講好」「誰還沒溝通」就自動放棄。

她表示民眾黨不是還沒上場就舉白旗的政黨，而她也不是遇到壓力就退縮的人，「我沒有缺資格；機會，是自己努力爭取的，我不是來要位置，而是來奉獻、解決問題、提升城市價值的。」麥玉珍提到，自己30多年前來到台灣，用行動證明「只要堅持，從最底層開始的人，也能走到舞台中央。」

麥玉珍也指出，她在兩年內完成兩部法案立法，這是立法院首位新住民立委創下的紀錄，新住民發展署組織法正式通過，這是百萬新住民家庭盼了二十年的光，「麥麥知道，自己背後沒有強大的家族，也沒有厚重的人脈；但我相信，最強的靠山是人民，最堅固的後盾是努力。」

麥玉珍在文末表示，她願意站出來，是因為台中值得更好的未來更公平、更溫暖、更有國際競爭力。「我願意讓自己的努力，成為更多人前進的力量；也願意用我的故事，陪台中一起走向更大的舞台。參不參選不是現在的重點，重點是：我一直都在做事，也會一直做下去。不是為了我能不能，而是因為台中值得、台灣值得，每一個努力的人都值得。」

