想選台中市長！黨內冷處理、江和樹喊別開玩笑 麥玉珍：為何不可？

麥玉珍有意參選台中市長。（本刊資料照）

備戰2026縣市長大選，台中市長盧秀燕任期屆滿，民進黨已確定推派立委何欣純角逐空缺，國民黨方面則有立委楊瓊瓔、江啟臣等潛在人選，尚未拍板。而民眾黨不分區立委日前也表達自己有意願參選，但民眾黨似乎沒有提名的打算，甚至有黨內議員叫她別開玩笑。對此麥玉珍今（1日）在臉書發文再問：「麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可？」

盧秀燕要卸任 藍營可能禮讓台中給白營？

國民黨試圖拉攏民眾黨、透過藍白合的方式接連在2026地方選舉與2028總統大選拿下勝利，但雙方要怎麼合作仍是未知數，藍營到底會禮讓白營幾席也有待討論。國民黨自豪盧秀燕在台中8年的執政成績，認為要延續執政有望，在這樣的情況下是否可能再用藍白合禮讓民眾黨，目前都沒有定案。

廣告 廣告

儘管白委麥玉珍屢次在質詢時鬧笑話，也多次因為自己中文程度引發質疑，但他仍對自己相當有信心前在台中一場活動會後受訪表示，如果有機會將爭取參選台中市長。

中市黨部早提報「沒人選」 黃國昌反應曝光！

然而事實上，民眾黨台中市黨部主委陳清龍早已向黨中央提報，表示民眾黨在台中是沒有比較適合的人選，麥玉珍的意願由黨中央來考量；黨主席黃國昌昨（11月30日）受訪時則說：「我現在才聽到這件事」，沒有多作說明。

2026關乎2028！ 江和樹要麥玉珍不要開玩笑

民眾黨台中市議員江和樹表示，麥玉珍講話很有趣，但2026選舉的藍白合是關鍵，影響到2028是否政黨輪替，呼籲她這時候不要開玩笑，有想法很好但要確實，選市長沒有那麼簡單。

麥玉珍稱不因壓力退縮 強調機會是自己爭取

表達參選意願卻受到黨中央或黨內同志冷淡對待，麥玉珍今發文訴心聲，強調參選不是資格的問題，是格局和態度，「麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可？」他認為是否參選、會不會當選是下一個階段的事，但一座城市的未來，不應該因為「誰還沒講好」「誰還沒溝通」就自動放棄。

麥玉珍說，台灣民眾黨不是還沒上場就舉白旗的政黨，「我也不是遇到壓力就退縮的人。我沒有缺資格；機會，是自己努力爭取的。」她認為在民主社會，沒有「當然不行」這種事，她強調自己不是來要位置，而是來「奉獻、解決問題、提升城市價值的。」

她細數自己30多年前來到台灣這些年的打拚，自己最大的後盾是努力、最大的靠山是人民，她沒有背景和金權，希望把未來回報給台中。麥玉珍表示，參選不是現在的重點，重點是她一直在做事，會繼續做下去。

更多鏡週刊報導

宣布參選！賴苡任涉幽靈連署不認罪 證明不逃亡喊：投入國民黨台北市議員初選

林昶佐秀腹肌遭小草疑「不能當兵？」 網翻黃國昌身材照打臉：他也沒當

香港大火／逐戶敲門通知逃生！婦救5命卻罹難 夫慟：她沒有後悔，但我好自責…