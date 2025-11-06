想選市長先表態！江怡臻問蘇巧慧：捍衛新北或聽命民進黨

（記者陳志仁／新北報導）針對民進黨選對會5日決議，將建議中執會徵召立委蘇巧慧角逐2026年新北市長；對此，新北市議員江怡臻今（6）日強調，想當家、先表態，要求蘇巧慧就多項新北市關鍵的議題清楚說明立場。

圖／新北市議員江怡臻（右）強調，想當家、先表態，要求蘇巧慧就多項新北市關鍵的議題清楚說明立場。（江怡臻臉書）

江怡臻指出，國民黨團去年推動修正財政收支劃分法，成功替新北市每年爭取新增407億元的統籌分配款，但民進黨團當時不惜以肢體抗爭反對，包括蘇巧慧也在列；蘇巧慧事後才改口支持修法，但反對國民黨版本，「如今想選市長，應清楚交代是否支持財劃法修法？如果反對國民黨版本，妳的版本又是什麼？」

江怡臻又提及，民進黨中央政府不滿修法結果，剋扣新北市252億元的計畫性補助款，其中約90億元為捷運建設的補助，恐影響捷運三鶯線、土城樹林線與林口輕軌等重大建設；要選市長的巧慧，總該清楚表態了吧？「究竟站在哪一邊？是護航黨中央，還是捍衛新北市民？」

江怡臻表示，蘇巧慧長期支持非核家園、反對重啟核電，並批侯友宜轉向擁核，然台電已評估核二、核三具備重啟條件，相關報告也送經濟部審查，質疑蘇巧慧是否仍反對到底，或隨中央的立場轉彎？「別再模糊帶過！」應盡速針對財劃法、捷運補助、核能政策等議題明確表態，讓新北市民看清她的價值選擇。

