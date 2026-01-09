想選縣長遭封殺！何啟聖自比「屈原投江」嗆：花蓮不是傅家禁臠

政治中心／劉宇鈞報導

針對下屆花蓮縣長提名人選，國民黨花蓮縣黨部決定將由吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝兩人進行全民調決定，此舉引發被排除的媒體人何啟聖不滿。何啟聖今（9）日說，「屈原投江前的悲鳴，正是我內心最貼切的寫照」，籲國民黨要公平，花蓮不是傅家的禁臠。

何啟聖以「花蓮不是傅家的禁臠 當縣黨部為誰關上民主之門？」為題發文表示，戰國時期，屈原遭楚頃襄王放逐，在投身汨羅江前，曾遇一漁父。漁父勸他隨波逐流、與世俯仰，而屈原以一句「舉世皆濁我獨清，眾人皆醉我獨醒」作答，為後世留下千古悲歌。那不是孤高自賞，而是對權力墮落最沉痛的控訴。

何啟聖提到，今日上午，他前往國民黨中央黨部，正式就花蓮縣黨部之決議提出申訴。該黨部僅納入葉耀輝、游淑貞兩人，以民調方式決定花蓮縣長提名人選，並以「黨籍、戶籍不在花蓮」為由，將他排除於初選機制之外。這樣的理由，既無黨章依據，也違反民主政黨最基本的公平原則。

何啟聖指出，他參選的動機，其實再單純不過，就是不忍花蓮長期被一個政治家族把持，長達二十三年的權力壟斷，使這片土地無法對外打開，也讓地方政治逐步腐化、沉淪。傅崐萁在任期間的種種爭議與敗行，早已為社會所熟知，且傅還公然說出「走政治，不背個兩三條罪，不會大尾」這樣的狂言。

何啟聖認為，當權力者以無恥為豪、以踐踏法治為資歷，這不只是個人的道德崩壞，而是整個政治文化的沉淪。傅崐萁已然成為國民黨在台灣政壇上最沉重的道德負擔，若不能正視、切割、清理，所謂藍天重現，終究只是自欺欺人。本次縣長選舉，徐榛蔚任期屆滿，本是終結傅氏王朝的關鍵時刻，然而傅家推出指定接班人游淑貞，一旦游當選，花蓮不過是換了門牌，實質仍由同一權力核心繼續掌控。

何啟聖坦言，他早已預期，挑戰既得利益，必然會招致抹黑、攻擊與阻撓；但他未曾想到，最先關上民主之門的，竟是由傅家勢力長期主導的花蓮縣黨部，「他們以粗暴而排他的方式，剝奪我公開接受花蓮縣民檢驗的機會，將初選淪為形式，將制度踩在腳下」。

何啟聖直言，屈原投江前的悲鳴，正是他內心最貼切的寫照，衷心期盼國民黨能回到制度與原則本身，以公平的態度面對花蓮縣長的提名，不要為了特定人選，量身打造排他門檻，他也期盼國民黨能在花蓮展現真正的包容，讓曾經因不認同傅崐萁而離黨，卻依然認同國民黨價值、在地方深具聲望的議長張峻及其他有志之士，能一同回到初選機制，接受民意檢驗。

何啟聖說，如此一來，不僅能讓政治菁英重返國民黨、擴大執政基礎，也能在大選中節省龐大經費，更重要的是，真正促成地方的和解與融合，讓花蓮的建設與發展回到公共利益的軌道上。

何啟聖強調，他的參選從來不是為了權位，而是為了讓花蓮的政治重新乾淨起來，為了讓國民黨撕去長年被貼上的黑金標籤，證明改革不是口號，而是願意付出代價的行動。如果一個政黨連最基本的初選公平都不敢面對，那麼談任何理想，終究只是空話。

何啟聖也說，此刻的天氣很冷，但陽光普照，他心中沒有怨懟，只有期盼，真誠希望這一道暖陽，不只是照亮今日的天空，也能穿透權力的陰影，照進花蓮，照進那片長久被封閉的土地。為了花蓮的清明，為了民主的尊嚴，他願意繼續站在風中，等待那道真正屬於人民的光。

