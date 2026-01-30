想選「這科系」長輩強烈反對！ 過來人曝出路：月薪破5萬





科系選擇攸關未來職涯發展。有網友表示，將來希望能進入國家公園任職，或從事山林保育相關工作，因此很嚮往進入森林系就讀，長輩卻認為「太冷門」而強烈反對，讓他很猶豫。

該名網友在社群媒體上Threads發文，透露自己喜愛大自然，尤其對森林十分嚮往，希望未來有機會能到國家公園工作，因此非常想進入森林系就讀，但姑姑得知後，卻表示不斷勸退，甚至建議他從高中轉讀職校，讓他也開始困惑，因此求問：「森林系真的不好嗎？」

廣告 廣告

▼原PO喜愛自然環境，想將來進入國家公園服務，因此想選填森林系，卻遭到長輩反對。（示意圖／取自Pexels）

此貼文吸引許多網友留言討論，也有不少森林系畢業的校友分享該科系未來可從事的行業與薪資待遇：「森林系真的很棒，我自己就是森林系畢業，現在從事保育工作，每天都很有成就感」，認為森林系訓練內容扎實，能接觸多元領域。至於原PO想進入國家公園工作，有網友也肯定這個方向，並指出就讀森林系的優勢：「台灣山林多，林務單位與研究機構需求穩定，相關缺額往往比其他科系多」。

▼不少森林系畢業的校友分享自己的出路，並指出就讀森林系的優勢，鼓勵原PO忠於自己的想法。（示意圖／取自Pexels）

甚至有一名森林系校友表示，自己獲得了海外工作的機會，目前在英國皇家植物園工作，鼓勵原PO「未來走到哪裡，取決於選擇與努力」。還有人提到，森林系畢業後的出路並不是想像中那樣只局限於林業，包含公職體系、研究單位、國內外植物園與環境相關機構，都有發展機會，並以身邊朋友的發展為例：，「森林系超棒，身邊有朋友讀這類的，他後來也是去當國家公園的公務人員，開心得很，收入也不錯」。104人力銀行曾做過相關調查，顯示2022年森林系畢業生年薪平均約70萬元，公立大學森林系畢業生平均月薪約5.3萬元，若具研究所學歷，月薪更可達6.6萬元，顯示實際待遇與外界刻板印象存在落差。

不過，也有網友提醒原PO，進入森林系後要學習的專業內容相當廣泛，課業負擔不輕；還有人建議原PO，選填志願之前，可先進一步查詢各校森林系的必修與選修課程內容，進一步評估是否符合自身興趣。也有網友指出，國家公園相關職缺也不僅限森林系背景，若真的想進入國家公園任職，也有可透過其他相關科系與考試管道進入。

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



讀「這些科系」常被認為能賺大錢！過來人噴爆：誤會大了

在台灣念理組畢業年薪就百萬？過來人告訴你殘酷真相

台灣最強科系洗牌？ 他後悔唸醫學系 過來人勸「讀這科」：月薪高工時少