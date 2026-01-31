「想邊吃奶子邊X妳」 男粉絲傳噁心訊息女藝人怒提告

高雄男粉絲傳噁心訊息，遭女藝人怒提告。圖為高雄地院外觀。（本刊資料照）

高雄市1名蔡姓男子仰慕某女藝人表演才華，竟屢對女藝人傳「想邊吃奶子邊X妳」等噁心訊息，女藝人一狀告上法院。法院審理後依蔡恐嚇危害安全罪判處3月徒刑，可易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，這名噁心蔡男2024年8至9月間，利用晚間與凌晨時段，多次使用臉書暱稱「李進益」，私訊某女藝人「想邊吃奶子邊X妳」、「好身材回台灣晚上來高雄旅館（傳簡訊）給我我想X妳」、「好想躺著吃◯◯◯的奶邊頂幹◯◯◯用力射Ｘ，啊～嘶～」、「全部X射入◯◯◯的子宮裡」等性幻想文字。

收到簡訊的女藝人看了心生恐懼報警逮人，案經高雄地院審理，法官認為，蔡男因喜愛女藝人的表演才華，成為粉絲後卻不注意彼此交流分際，多次傳訊恐嚇騷擾，導致女藝人心生畏懼，影響她日常生活及社會活動。

判決書指出，這種網路暴力不容寬貸，審酌蔡男坦承犯行、女藝人不願和解等情，依犯恐嚇危害安全罪，處3月徒刑，可易科罰金9萬元。可上訴。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

