想重溫童年！南韓年輕人網揪「警察抓小偷」 免自我介紹、結束就解散

南韓年輕人在網路上相約，一起在公園玩「警察抓小偷」。



據南韓媒體今天（1/3）報導，近來在南韓社群媒體上，許多年輕人相約，一起在公園玩「警察抓小偷」的遊戲，彼此之間不認識，但見面不用自我介紹，一起重溫童年回憶，結束後就解散，符合年輕世代不想消磨情緒的個性。

據《朝鮮日報》報導，去年12月25日晚上7時，在首爾銅雀區的波拉美公園，20多名彼此不相識的年輕人聚集，即便當天體感溫度降至零下10度，他們仍穿著厚重羽絨外套，一起玩著「警察抓小偷」的遊戲。

主辦人高喊：「監獄在噴水池前面，活動範圍到那棵大樹」，才剛說完，參加者開始奔跑，大家緊張地說：「快跑」、「抓住他！」

雖然過程中有人在沙地滑倒，全身沾滿灰塵，現場仍不斷響起笑聲，這群20、30多歲的年輕人，沒有特殊目的，只是想重溫童年回憶。

報導指出，最近在南韓年輕人之間，開始流行玩警察抓小偷，大部分的人透過網路平台，或是KakaoTalk（南韓社群軟體）的公開聊天室找同伴，韓媒記者搜尋發現，全國超過3百個類似的聊天室，有些群組內的人數已超過2千人。

如果主辦人貼出活動訊息，網友可以主動報名，按照報名順序決定，一場活動的人數上限，大約20到30人，常見的活動地點像是弘益大學、新村等，公告發出幾分鐘內就額滿。

22歲的大學生鄭元英（정원영，音譯）表示：「想再體驗一次小學時在操場玩的遊戲，雖然天氣很冷，但還是跑出來了。」

據悉，參加者包括上班族和大學生，大家開心嬉戲，不用自我介紹，整場活動都不知道其他人的姓名、年齡與職業，結束後各自解散。

專家認為，MZ世代許多人只想暫時逃離現實，體驗休閒活動，不想要在人際關係中消耗情緒，國民大學社會學系教授崔項燮（최항섭，音譯）分析：「年輕人偏好暫時關係，不用投入太多時間與成本」、「在孤立情況普遍的現在，這是恢復情感交流的一種方式。」

