想長壽別只靠補品！名醫曝吃「這兩道菜」就行

想吃得健康、活得久，很多人第一個想到的是補充保健食品，卻常常忽略「怎麼吃」才是關鍵。基隆長庚醫院健康檢查中心主任、肝膽腸胃科醫師錢政弘坦言，真正能拉開健康差距並預防疾病的不是補品，而是願不願意「自己動手下廚」。他認為，只要學會最基本的「燙青菜」與「蒸或煮魚」，就已經比長期外食的人更接近健康飲食，因為單靠便當與外食，其實很難攝取到足夠又均衡的營養。





長壽飲食關鍵不是狂吃補品？名醫曝想健康、預防疾病吃「這兩道菜」就夠

錢政弘表示想要健康、預防疾病第一步，就是自己要學會燙青菜和煮魚。（圖／翻攝自錢政弘臉書）

錢政弘近日在臉書粉專回顧2025年，分享自己多了一個新身分與一項新技能，新職務是接任健康檢查中心主任，而新技能，則是從0開始學習買菜與煮飯。現在他即使工作忙碌，仍會固定利用週末到傳統市場採買，有時甚至為了吃到新鮮玉米而早起排隊。他也觀察到，市場裡CP值高的食材往往很快被掃空，而選擇當季食材，真的物美價廉，像現在的大頭菜一顆只要20元，口感又脆又甜，這些都是外面便當店不會出現的食材。

魚富含優質蛋白質及Omega-3脂肪酸是極具營養的肉類。（圖／民視新聞資料照）

在診間裡，錢政弘常被問到脂肪肝該怎麼吃、胃不好怎麼吃，甚至是如何預防大腸癌，他總會先反問病患一句「你有沒有自己煮飯？」，他強調預防疾病的第一步，就是回到廚房，自己下廚煮燙青菜和蒸或煮的魚來吃，若連燙青菜都嫌麻煩，其實也不用再問吃什麼比較健康。他也分享自己的心得，煮飯不必有壓力，食物只要煮熟即可，新鮮食材本身就很美味，根本不需要過多調味，想要健康長壽，不妨從加入「自煮族」開始。





原文出處：長壽飲食的關鍵第一步千萬要記！名醫曝想健康、預防疾病吃「這兩道菜」就夠

