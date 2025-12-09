想長高每天跳繩千下！ 2女童竟「卵巢扭轉」險喪命

卵巢扭轉成為女性健康隱憂，醫師近期發現兩名國小女童因追求長高，每日跳繩千下後出現劇烈腹痛，經檢查發現均患有畸胎瘤導致卵巢扭轉，所幸及時就醫避免了卵巢壞死。醫師提醒，特定尺寸的卵巢腫瘤在劇烈運動後最易發生扭轉，若有腹痛症狀應立即就醫。

兩名國小女童在老師指導下為增高每日跳繩一千下，結果因卵巢扭轉而緊急就醫。 （示意圖／Pixabay）

西園醫院婦產科主治醫師邱筱宸表示，這兩名國小女童在老師指導下為增高每日跳繩一千下，結果因卵巢扭轉而緊急就醫。幸運的是，經過及時處理，成功保留了她們的卵巢，避免了壞死的情況。邱筱宸解釋，卵巢是透過韌帶固定在子宮與腹壁之間，這些女童恰巧都患有畸胎瘤，在劇烈運動下，腫瘤的重量促使卵巢朝同一方向繞轉，最終導致卵巢扭轉急症。

「卵巢扭轉的疼痛感如被刀子在捅一樣，任何止痛藥都無法緩解。」婦產科醫師蔡鋒博警告，一旦發生這種情況，必須立即前往急診。他進一步指出，雖然畸胎瘤在6至12歲健康兒童中的發生率極低，約為十萬分之2.6，但若這個年齡段的女童因腹痛或腹部腫塊就醫並發現卵巢腫瘤，畸胎瘤往往是最常見的診斷結果。

腫瘤大小成為扭轉風險的關鍵因素。蔡鋒博醫師指出，最容易轉過去後卻轉不回來的「危險尺寸」約為5至6公分，相當於葡萄柚大小。他解釋：「若腫瘤太小，轉過去會自己轉回來；若太大，則根本轉不動。正是這個中等尺寸的腫瘤，最易在劇烈運動後轉過去，造成無法自行復位的緊急狀況。」

除跳繩外，任何涉及腰部扭轉和骨盆扭動的運動，如搖呼拉圈，都可能引發卵巢扭轉。 （示意圖／Pixabay）

除跳繩外，任何涉及腰部扭轉和骨盆扭動的運動，如搖呼拉圈，都可能引發卵巢扭轉。蔡鋒博醫師強調，雖然發生機率極低，一般人仍可持續這些運動，但已知患有巧克力囊腫或水瘤的患者，則強烈建議避免大幅度扭轉骨盆的劇烈活動。

運動頻率也會影響風險程度。每日跳繩1000下這樣高頻率的運動會使卵巢產生節奏性擺動，當角度適合時，就容易發生扭轉且無法自行復位。醫師提醒，若運動後出現單邊劇痛且止痛藥無效，應立即就醫，爭取將扭轉卵巢轉回的黃金時間，避免卵巢壞死而需手術切除。

