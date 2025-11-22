想阿嬤了！網見「藍綠色罐裝」狂喊童年冬天的味道

網友發文回憶，冬天阿嬤總會拿出雪芙蘭幫他厚厚擦滿臉，意外掀起留言區共鳴，不少網友直呼是一輩子的味道。（示意圖／Pixabay）





隨著氣溫驟降、冷風吹起，不少人開始尋找保濕用品對抗乾燥。一名網友近日在臉書《爆廢1公社》分享，冬天一來皮膚乾到不行，就會想起阿嬤替他在臉上厚抹雪芙蘭的畫面，讓他忍不住感嘆：「現在還有人在用這個嗎？」

貼文曝光後立刻喚起大批網友的共同記憶。有人笑說，一看到那罐藍綠色乳霜，就能自動聞到味道，「有，香香的，我現在還在用」、「小時候的五斗櫃、梳妝台一定有一罐」。也有人回憶「阿嬤還會用簡單溫暖、且大力的手法按摩吸收」

不少網友回憶起各自家中的愛用品牌。有人說家裡用的是鐵盒裝的妮維雅，「上面的鋁箔還捨不得全部撕掉」，也有人提到媽媽幫他擦白熊脂，香味濃到讓當年還在念書的他覺得有點害羞。還有人表示，「我婆婆都用的是百雀羚」

更有網友分享雪芙蘭的「萬用功能」，從臉、手到全身都能抹，「以前冬天當兵會帶一條，外島風超大，不擦真的會裂」、「睡前擦腳底再穿襪子，早上腳超嫩」、「甚至拿來擦皮椅，會變得又油又亮」。也有人笑說，這條乳霜從小陪他度過求學時期，「那年代怎麼買得起一堆保養品，就是靠它撐過所有寒冷季節」、「還很多人在用吧，隨處都還有在賣包括四大超商」

