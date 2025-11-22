想阿嬤了！網見「藍綠色罐裝」狂喊童年冬天的味道
隨著氣溫驟降、冷風吹起，不少人開始尋找保濕用品對抗乾燥。一名網友近日在臉書《爆廢1公社》分享，冬天一來皮膚乾到不行，就會想起阿嬤替他在臉上厚抹雪芙蘭的畫面，讓他忍不住感嘆：「現在還有人在用這個嗎？」
貼文曝光後立刻喚起大批網友的共同記憶。有人笑說，一看到那罐藍綠色乳霜，就能自動聞到味道，「有，香香的，我現在還在用」、「小時候的五斗櫃、梳妝台一定有一罐」。也有人回憶「阿嬤還會用簡單溫暖、且大力的手法按摩吸收」
不少網友回憶起各自家中的愛用品牌。有人說家裡用的是鐵盒裝的妮維雅，「上面的鋁箔還捨不得全部撕掉」，也有人提到媽媽幫他擦白熊脂，香味濃到讓當年還在念書的他覺得有點害羞。還有人表示，「我婆婆都用的是百雀羚」
更有網友分享雪芙蘭的「萬用功能」，從臉、手到全身都能抹，「以前冬天當兵會帶一條，外島風超大，不擦真的會裂」、「睡前擦腳底再穿襪子，早上腳超嫩」、「甚至拿來擦皮椅，會變得又油又亮」。也有人笑說，這條乳霜從小陪他度過求學時期，「那年代怎麼買得起一堆保養品，就是靠它撐過所有寒冷季節」、「還很多人在用吧，隨處都還有在賣包括四大超商」
更多東森新聞報導
公開空姐高空保養策略！這些小物是她們永不離身的武器
祖傳乳霜、世代不設限！小藍罐、水水霜、密集乳液全員出動！
火鍋加芋頭不再是邪教 農業部曝真相：你加錯了
其他人也在看
企排》許菀芸雲林主場「回家」 率高雄台電復仇鯨華
高雄台電今天在雲林縣立體育館登場的企業排球聯賽21年例行賽，以25：18、25：14、18：25、25：21擊敗台北鯨華，回家比賽的主將許菀芸也沒有漏氣。企業排球聯賽21年第4周賽事移師雲林縣立體育館，對台電主攻手許菀芸而言，這裡不只是戰場，更像是「家」。台電今日面對強敵台北鯨華，許菀芸在熟悉的土地自由時報 ・ 16 小時前
企排》許菀芸到雲林像家一樣 率高雄台電擊敗臺北鯨華
企業排球聯賽21年第四周賽事今天移師雲林縣立體育館，女子組高雄台電以3比1力克臺北鯨華。台電主攻手許菀芸感性地說：「雖然我不是雲林人，但這裡有回家的感覺，青春好像都是在這裡打球度過的。」TSNA ・ 17 小時前
龍潭千人健走熱鬧登場 張善政：每日萬步促進健康
114年桃園市龍潭區千人健走活動，22日熱鬧登場。桃園市長張善政表示，今日秋高氣爽的天氣最適合全家大小一起參與健走活動，本次大健走路線全長不到4公里，步調輕鬆、景色宜人，大約1個多小時即可完成，適合所有年齡層共同參與，鼓勵市民每日走萬步，健康年年來。中時新聞網 ・ 1 天前
最潮行李箱搶收！RIMOWA新色好高級、Crash Baggage透明登機箱超敢秀…一次搞定收納與時髦
行李箱推薦：RIMOWA Essential推季節新色，旅行也要高級又好看深受喜愛的RIMOWA Essential 系列，推出兩款全新季節色—Clay 灰礫色與Terracotta 赤陶色，靈感來自大地的自然美。灰礫色低調柔和，就像早晨的土地，簡單卻有質感；赤陶色溫潤飽滿，像陶器經過窯火打磨後的色澤，...styletc ・ 1 天前
今晚開始做！「小雪」易傷寒感冒 醫喊「3招秒暖全身」快存冬天能量
22日就是24節氣的「小雪」。中醫師表示，小雪像是冬天的前奏，小雪之後「陽氣入藏」，身體進入冬季保暖、蓄積能量的模式，這時候若稍不注意，很容易傷寒感冒，手腳冰冷甚至過敏；建議透過早睡一點、把腳暖好等生活模式，讓身體存「冬季能量」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
202位新受證志工 人生道路有方向
今天22號也是北區第二場的歲末祝福，現場一共來了202位新受證的慈濟志工，每一個人臉上都洋溢著期待與莊嚴。而待會要看到的這兩位慈濟志工，都是有各自的人生故事，有人是因為疫情回台，跟慈濟搭上線，有人...大愛電視 ・ 17 小時前
立院三讀「直轄市固定3副市長」蘇巧慧：因人設事 川伯：非壞事
立院三讀「直轄市固定3副市長」蘇巧慧：因人設事 川伯：非壞事EBC東森新聞 ・ 13 小時前
三重驚傳隨機攻擊！毒蟲持鐵棍攻擊路人 無辜六旬夫妻挨打送醫
新北市三重發生隨機攻擊事件，今上午9時許，45歲顏姓男子在三重區三和路手持鐵棍，隨機攻擊一對年過60歲的老夫妻，2人頭部分別有擦挫傷，所幸未傷及要害，送醫包紮後無礙。警方獲報趕抵，即刻將顏男制伏，並在他身上搜出安非他命，顏男目前正偵詢中。據悉，顏男有多起毒品前科，今上午疑似又吸食安毒導致頭腦不清楚，自由時報 ・ 23 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 23 小時前
宜蘭安心家訪 志工膚慰給關懷
鳳凰過境、水神發威，颱風為宜蘭帶來的傷口還沒復原，受創最嚴重的蘇澳鎮跟冬山鄉，一聽到下雨民眾就膽戰心驚，在這黑暗時刻，連續好幾天，慈濟人卻出現在他們家門口來發放慰問金，今天走到最後一天，兵分42條...大愛電視 ・ 17 小時前
日本店員究竟在說什麼呢？掌握好店員的會話固定模式 日本旅遊可以更輕鬆
在日本觀光旅遊的其中一項樂趣就是買東西了，不過對於不會日文的人來說，要理解店員在說些什麼是相當困難的一件事。日本的服務業用語其實都是有固定模式可循的，只要掌握好這些公式能夠讓購物體驗更加順利，因此以下整理了購物時常見的日語及一般人的對應方式，雖然也許每個人的情況都不相同，無法套用在每一個人身上，但若是沒有什麼特殊情形的話絕對能夠有所幫助喔！LIVE JAPAN ・ 4 小時前
高雄市府要告陳菁徽！新藍圖連線開砲：若敗訴陳其邁退出政壇
高雄岡山碧紅里里長李有財涉「月世界垃圾山案」遭羈押禁見，國民黨立委陳菁徽踢爆高雄市長陳其邁曾挺李有財，遭高雄市府指控抹黑要提告。對此，由泛藍議員組成「新藍圖連線」痛批，陳其邁除了震怒、不願解決環境問題，還選擇司法濫訴，若敗訴就永遠退出政壇。中天新聞網 ・ 14 小時前
鳳凰颱風水災後 蘇澳11/24起環境清消杜絕病媒蚊孳生
宜蘭縣蘇澳鎮遭逢鳳凰颱風水災後，仍在持續復原，鎮公所訂於明天（24日）起針對鎮轄公共區域啟動災後環境清潔消毒，工作人員將持煙霧機徒步清消，杜絕病媒蚊孳生。蘇澳鎮公所提醒鎮民，噴藥消毒當天，請關閉自家門窗，避免藥劑飄入家中，勿將食物及衣服晾曬於戶外，並留意家中幼童、寵物，請勿接近噴藥區域。自由時報 ・ 3 小時前
慈濟人醫會出任務 關懷雲林口腔癌患者
相較於都會區，鄉下就醫比較不方便，慈濟人醫會定期往診，尤其能給予弱勢族群、以及高齡長者最實質的幫助。雲林一名陳先生罹患口腔癌、又遭逢兒子過世，雙重打擊意志消沉，慈濟人醫會和志工，用愛心與專業陪伴，...大愛電視 ・ 6 小時前
土城在地小吃巡禮～湯頭鮮甜的虱目魚肚米粉，冷天必喝！別忘了加點一份酥脆炸蝦捲
中午沒下雨，騎車出來吃午餐。原本看好要吃學成路的江家雞肉飯，結果在學府路停紅燈的時候看到魚佳堡，剛好有位外送員剛取餐出來，馬上跟阿肥說不然改吃這間，看起來好像不錯，天氣冷冷的喝點魚湯暖暖身體！Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 12 小時前
日職》背號73 林安可加盟西武獅
從「東方特快車」郭泰源開啟緣分，西武獅一直是與台灣關係最密切的日職球團，22日再宣布與中職統一獅強打林安可簽訂合約，成為隊史吸收的第10名台灣好手，明年將穿著73號球衣征戰日職。中時新聞網 ・ 8 小時前
台南 火燒垃圾山 環保局恐開單自罰
台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置區21日晚間8時40分傳出火警，大火延燒14小時，直到22日上午10時50分才撲滅，未來數日仍需處理殘火。附近居民早就憂心發生火警，不料惡夢成真。一旦火調報告認定違規，管理單位台南市環保局恐需依照空汙法對自己開罰1200元至10萬元罰鍰。中時新聞網 ・ 8 小時前
藍營看過來！醫列全世界這些國家都有民防手冊
全民防衛手冊普發到全台各家各戶，連日引發討論。前國民黨發言人李明璇批評，台灣人民不希望戰爭，老百姓要的不是一本手冊，而是一個能避免戰爭、守護和平的政府。杜承哲醫師則列出世界有許多國家都有民防手冊，它們都曾面臨過戰爭威脅，並將此類手冊視為加強國民應變能力的工具。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
彰化秀水鄉長之爭 藍綠人選浮現
無黨籍秀水鄉長林英嘉在民國107年以政壇新人挑戰民進黨時任鄉長梁禎祥及國民黨鄉代會主席陳文欣，在兩強夾殺下突圍當選，此屆順利連任，如今任期將屆，目前地方上已有民進黨葉國雄、國民黨鄭倫杰表態參選，據了解，林英嘉將轉戰縣議員。中時新聞網 ・ 8 小時前
談兩岸關係金句連發！林佳龍嗆北京「沒信心交流」：有人想回去也可立法幫忙
總統賴清德近來數度強調我國明年度國防預算已逾國內生產毛額（GDP）3%，並宣示國防預算將在2030年占GDP 5%，與此同時，兩岸關係持續陷入僵局，受到在野黨輪番批評。對此，外交部長林佳龍接受《風傳媒》網路節目《下班國際線》專訪時金句連發，稱台灣也可以立法，協助想「回去」的人回去，但別把不願過去的人當成禮物帶走，「你就去歸你的根，我想落葉生根。」林佳龍19日......風傳媒 ・ 14 小時前