想隆鼻先去玩遊戲？整形醫師推薦《燕雲十六聲》捏臉當範本

（記者石耀宇／綜合報導）武俠開放世界遊戲《燕雲十六聲》近日不只在玩家圈爆紅，連在醫美領域都「出現身影」。一名台灣整形外科醫師在Threads發文表示，常有求診民眾對隆鼻、輪廓整形毫無概念，不知道「山根多高、鼻頭多尖、下巴要墊多少」，他乾脆建議病人先下載免費的《燕雲十六聲》，利用遊戲裡的「捏臉系統」當作手術溝通的參考工具。

醫師文中提到，許多求美者來諮詢時，只能抽象形容「想要立體一點」或「輪廓再明顯些」，很難具體說出鼻背高度、鼻唇角、蘋果肌、下巴、顴骨等想要調整的幅度。他認為，《燕雲十六聲》內建的角色自訂功能細緻度極高，民眾可以先上傳自己的照片，透過「智能捏臉」生成基礎模型，再手動微調各部位，幾乎可以對照出手術可能帶來的變化方向。

廣告 廣告

醫師強調，推薦遊戲並非要「騙大家去玩」，而是因為這套系統免費、門檻低，對沒有美感概念或不知道怎麼開口描述的人來說，是一個直觀的視覺輔助。他還透露，5年前曾找工程師開發類似的醫療3D模擬軟體，花了多年成效仍不理想，沒想到遊戲公司做出的捏臉功能，實際效果「比目前多數醫學3D建模軟體還好用」，讓他哭笑不得。

不過，他也在文中反覆提醒，遊戲終究只是模擬工具，不能完全對應現實手術。他舉例，像頭顱寬度、眼窩寬度等結構，在現實醫療上幾乎無法或不應大幅改變，這類數值在遊戲裡不建議亂調；透過捏臉，大致可以理解自己五官在安全與合理範圍內的「極限」，但實際結果仍會受到骨骼條件、軟組織、恢復狀況等多重因素影響，「只能當作溝通參考，而不是保證成品」。

貼文曝光後立刻在玩家圈與醫美討論區引發話題，不少網友笑稱「想不到遊戲還能當整形教具」、「連醫生都跑去用捏臉系統了」。也有人半開玩笑問診所是否會在諮詢室安裝遊戲讓客戶現場操作，醫師則幽默回覆「那可能要先買一台PS5」。

醫師最後表示，若有熟悉Unreal或Unity引擎、擅長設計捏臉系統的工程師，有興趣合作開發專業醫療模擬工具，歡迎主動聯繫；他期盼未來能結合遊戲級的即時渲染與醫療專業，讓整形諮詢過程更具體、也更貼近病患對自己外觀的期待。

更多引新聞報導

《燕雲十六聲》登陸Steam、PS5滿月 全球吸引逾1500萬玩家入坑

基隆毒駕暴衝釀死傷！連撞8機車、70歲婦人亡

