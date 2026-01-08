想離婚還不能馬上離？立院提設「離婚冷靜期」 律師戳破制度盲點：陸劇看太多了

當婚姻走到無法維繫的地步，離婚往往成為夫妻最終的選擇，立法院法制局近日提出研析報告指出，南韓自2008年實施「離婚熟慮期制度」後離婚率明顯下降，建議台灣可參考其經驗。然而，曾處理過無數家事案件的律師林佳頻指出，真正需要冷靜的，從來不是離婚，而是結婚。

根據法制報告，在南韓夫妻協議離婚後，須進入熟慮期（有子女3個月、無子女1個月），期間可接受法院建議的專業諮商，期滿仍堅持離婚者，才可完成程序，若期滿仍堅持離婚，程序才得以完成；如果一方未出席或未完成登記，離婚則視為無效。報告指出，這項制度確實使韓國離婚率逐步下降，應汲取其中可供台灣參考之處。不過，報告也提到，研究發現，相關制度對提出離婚申請的比例並無顯著影響，顯示離婚熟慮制度並未解決離婚的根本原因，只是增加了完成離婚手續的難度，並未真正打消離婚念頭。

吳宗憲挺設離婚冷靜期 王婉諭質疑效果徒增困擾

對此議題，吳宗憲日前在受訪時表達支持，他認為政府應「勸合不勸離」，許多夫妻因一時衝動而決定離婚，而離婚也可能帶來親權、財產等各種困擾；但他也強調，離婚冷靜期應配合相關配套措施。

時代力量黨主席王婉諭提到，看到吳宗憲支持「離婚冷靜期」的新聞，覺得實在很好笑，「吳宗憲受訪前是不是沒看過法制局的報告內容？」因為法制局的報告，雖然是在研究韓國「離婚冷靜期」的法制，但結論其實是反對的，「從法實證研究上，發現對提出離婚申請的比例，並無顯著影響」、「這制度未能解決離婚發生的根本原因，只是讓人難以離婚，而非不想離婚。」

​對於離婚冷靜期議題，國民黨立委吳宗憲日前受訪時表達支持，他認為政府應「勸合不勸離」。（資料照，柯承惠攝）

律師點出離婚冷靜期盲點

對於離婚冷靜期的討論引發社會熱議，律師林佳頻今（8）日在臉書發文說明，所謂「離婚冷靜期」，是指在當事人提出離婚後，強制設下一段等待時間，立法目的，是為了避免衝動離婚，用「時間延宕」作為手段，試圖降低離婚率。但只要真正身處過離婚狀態的人都知道，離婚不是事件，而是過程。

林佳頻透露，多數人在走到離婚這一步之前，早已歷經長期溝通失敗、分居、情感耗竭、一次又一次嘗試修復卻無果。那不是一時情緒，而是反覆思考後的不得不。她直言，如果立法者將「離婚」想像成一個衝動按下的按鈕，於是設計冷靜期作為煞車，這樣的制度，恐怕只會淪為象徵性的政策。它無法真正處理婚姻關係中的結構性問題：性別不平等、照顧與家務負擔失衡、經濟依賴、家暴的黑數。反而可能在形式上中立、實質上不利於弱勢的一方，制度性地延長不對等，甚至加深傷害。

真正需要冷靜的是結婚 律師：保護家庭不能只靠拖時間

「真正需要冷靜的，從來不是離婚，而是結婚。」林佳頻表示，那種「冷靜期裡面，男女主角突然想起彼此的好、重燃愛火」的劇情老實說，她很懷疑是不是陸劇看太多了。不是每一段婚姻，都會在冷靜期裡突然又愛上對方，好嗎？在現實人生裡，這種機率，大概跟中樂透差不多。

林佳頻強調，保護家庭，不能只靠拖時間，更不能用偶像劇邏輯制定法律。需要的是制度真正看見關係破裂的原因，而不是把人留在一段早就走不下去的關係裡。

