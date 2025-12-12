「想零成本抽成破局」竟嗆人：沒打狂犬疫苗 大學生貼文翻車！炸雞店老闆怒還原始末

炸雞店老闆Jimmy（圖）回應全文引發全網熱議，事件已由學生團隊出面致歉。（翻攝自instagram/padampadam1970）

台中某大學行銷系學生團隊日前舉辦包場活動，向位於樓下的樓炸雞店提出「消費分潤」合作，卻因協商破局，引發女學生在社群抱怨並使用粗俗字眼，最終遭網友反撲。炸雞店老闆也公開回應痛批學生無禮。事件持續延燒後，學生主辦團隊發布正式道歉聲明，承認經驗不足造成混亂。

合作談不攏？學生提「八二分帳」被拒 爆發第一波衝突

活動當天，學生團隊在位於2樓的餐廳包場，向樓下一間炸雞店提出分潤合作，希望藉約170名預估人潮增加店內消費，再從消費金額中抽取20%利潤。

然而炸雞店老闆Jimmy直言該方案不合理，也認為學生溝通方式不佳，因此當場回絕。

台中大學生怒罵炸雞店？ Threads 發文遭反彈、帳號急關閉

協商不成後，一名女學生在Threads發文抱怨，聲稱「已派出我們組內最有禮貌的兩個人去談」，並怒罵：「結果對方是沒打狂犬疫苗還是怎樣 瘋狂跳針態度超爛」其發文內容語氣激烈，引發瞬間炎上。

網友質疑學生言行失當，對店家不敬，該學生短時間內也將帳號隱藏，但貼文早已被大量截圖轉傳。

炸雞店老闆如何回擊？反問學生：憑什麼覺得我會接受？

面對爭議，炸雞店老闆Jimmy也在社群發文完整還原情況，並留下多句強烈回應，包括：「我不是你們的代售中心，憑什麼覺得我要接受？」

而對於該名女學生在文中提到的「跟老闆接觸過大概知道他個性怎樣」，Jimmy狠酸回應：「以這個年紀跟水準，我肯定不會放在眼裡、不會有任何交集，更別自往臉上貼金說知道我的個性。」同時嗆：「地球不是繞著妳你轉 不是你妳要怎樣就要順著你妳怎樣 You’re Not On My Level ~ Sorry ,Not Sorry ‼️」

Jimmy 表示，學生一開口就是要求抽成，態度不佳，因此才會想都沒想地回：「叫他們不要來買我炸雞拜託。」

學生主辦方出面道歉了？已請組員刪文、正尋求親自致歉？

事件延燒後，學生主辦方釋出正式道歉聲明，承認團隊在溝通上不夠周延，並已要求該名組員撤除具攻擊性的貼文。

主辦方表示，已主動聯繫炸雞店老闆Jimmy，希望能面對面致歉。也稱因首次策畫派對經驗不足，導致誤會與不必要的衝突。

同時他們承諾會將事件視為重要教訓，往後更謹慎處理對外合作。聲明最後再次向炸雞店致歉，也感謝外界給予反省空間。

