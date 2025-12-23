想靠瘦瘦針減重？營養師點名「5族群」請留步：恐害症狀加劇

瘦瘦針並非人人適用。示意圖／photoac

許多人為了輔助治療肥胖或控制體重，會施打「瘦瘦針」增加飽足感、減少食慾，並延緩胃排空，讓進食量減少；不過營養師高敏敏指出，並非人人都適合施打，尤其5大族群應多加留意。

營養師高敏敏提醒並非所有人皆適合施打「瘦瘦針」，其中5大族群應多加留意：

懷孕、哺乳者：

高敏敏指出，在此2階段婦女，身體主要任務供應足夠營養給胎兒或嬰兒，不過瘦瘦針可能影響食慾與胃排空，當進食量下降、營養攝取不足，就可能影響胎兒發育與乳汁品質；建議應規律進食、維持能量穩定，可透過每天散步或伸展促進循環代謝，並以身體舒適之精神狀態為主。

具藥物過敏史：

瘦瘦針屬於「處方藥物」，其成分會影響腸胃與神經訊號，若本身對藥物或注射劑敏感者，可能出現皮膚反應、腸胃不適，甚至全身性過敏，而這類反應並非單純不舒服，更可能造成身體長期負擔；建議應選擇原型食材，避開加工食品、重口味、與高添加物，並透過走路或瑜伽等活動取代激烈運動。

醫師點名具有「藥物過敏史」族群，使用瘦瘦針前應多加留意。示意圖／pixabay

曾有甲狀腺髓質癌或家族史：

甲狀腺與全身代謝調控密切相關，部分成分可能干擾內分泌訊號傳遞，對於高風險族群可能影響甲狀腺相關機制穩定、增加潛在風險，因此不建議以瘦瘦針作為減重工具；建議於每餐補充蛋白質以維持肌肉量、保留適量澱粉穩定代謝，並於每週進行2至3次規律阻力訓練。

嚴重腸胃道疾病者：

瘦瘦針會延緩胃排空並改變腸胃蠕動節奏，對腸胃功能正常者可抑制食慾，不過對於胃排空異常、腸阻塞、長期胃脹氣者來說，反可能讓消化不順加劇，導致腹脹、噁心、進食困難，讓身體更難恢復平衡；建議應以少量多餐降低腸胃刺激、避免生食引發不適，另外應慢慢增加日常活動量。

具胰臟炎病史族群：

胰臟負責消化與血糖調節，不過瘦瘦針可能影響消化激素分泌，對曾具胰臟炎病史者，對刺激非常敏感，可能增加代謝負擔、提高復發或惡化風險；建議可控制油脂攝取、降低胰臟負擔，用餐應定時定量、避免暴食，並於每日進行走路等輕量活動。提醒使用瘦瘦針前一定要由醫師完整評估可行性。

營養師點名5族群應謹慎使用瘦瘦針。圖／高敏敏營養師臉書粉專



