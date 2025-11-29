想靠藍白合重返執政？陳揮文酸藍營「沒出息、沒誠信」
政治中心／張予柔報導
2026年九合一選戰進入倒數，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌日前會面，引發外界關注藍白是否能合作。白營喊出新竹市長提名要推自家人、台北市議員布局要「4+2」全壘打，國民黨則希望「單獨過半」，合作出現變數。對此，媒體人陳揮文在26日直播上批評，「一個沒出息、一個沒誠信」。
陳揮文在直播中開嗆藍白合如《沒出息》，直指國民黨缺乏信心、民眾黨欠誠信。（圖翻攝自Youtube頻道《陳揮文》）
陳揮文26日在直播中表示，國民黨若想靠藍白合重返執政，就像過去民進黨立委王世堅質詢時的金句，成為近期暴紅神曲《沒出息》，而民眾黨則被批評缺乏誠信。他直言「你還支持藍白合？我當然祝福你啊」，他也點出國民黨內部有人認為打不贏民進黨，「所以想靠共產黨」，這是前中廣董事長趙少康講的，而現在，找來民眾黨來合作不是一樣的意思嗎？
陳揮文質疑國民黨與民眾黨合作，狠酸：到底誰不要臉？（圖翻攝自Youtube頻道《陳揮文》、民視新聞網）
陳揮文進一步質疑，國民黨要對抗民進黨，選擇找民眾黨真的合適嗎？他回顧2024總統大選期間，前民眾黨主席柯文哲曾批評「侯康配」是中共支持、舔共的象徵，「柯文哲對你潑糞、把你抹紅」，如今國民黨卻想和柯文哲、民眾黨合作。他狠酸「到底是民眾黨不要臉？還是國民黨不要臉？」。
原文出處：藍營想靠「藍白合」重返執政？陳揮文酸「一個沒出息、一個沒誠信」：忘了柯P嗆舔共
