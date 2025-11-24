想靠街友組軍隊擄島！2惡男計劃「屠殺男島民、婦幼全當性奴隸」血腥行動曝光

美國德州2名男子試圖佔領一處島嶼後再屠島。圖／翻攝自X

美國德克薩斯州（Texas）2名男子涉嫌耗費長達1年時間來策劃一場駭人聽聞的「政變」陰謀，2人計劃組織「軍隊」後，開船前往隸屬海地共和國的哥納韋島（Gonâve Island），先是屠殺島上男性，再將所有婦女與兒童作為奴役、性伴侶。2名男子後已陸續被捕，並面臨密謀殺人、製作兒童色情影片等重罪，最高可判終身監禁。

根據每日郵報（Daily Mail）等外媒報導，這起事件要回顧到去（2024）年8月，來自德州艾倫市（Allen）的21歲男子韋森堡（Gavin Rivers Weisenburg）與來自明尼蘇達州阿格爾市（Argyle）的20歲男子托馬斯（Tanner Christopher Thomas）制定了一場「擄島計劃」，2人打算乘船前往人口約8.7萬人、隸屬海地共和國的哥納韋島，並希望藉由街友、無家可歸者組成「軍隊」來掌控島嶼。

廣告 廣告

韋森堡和托馬斯去年年7月至今（2025）年5月間就為該「政變」做足準備，包括開始學習海地克里奧爾語、多次招募華盛頓特區周邊無家可歸者組成所謂的「軍隊」。韋森堡去4年8月5日還加入位於羅克沃爾（Rockwall）的北德州消防學院就讀，希望藉此學習「指揮與控制協議」，增強執行計畫的能力，但課程還未完成就在今年2月8日被學院開除。

韋森堡仍未放棄「政變」計劃，後來又在2月20日前往泰國，原本是想參加當地的帆船課程，希望未來能以帆船航行至哥納韋島，但因費用問題而作罷。另一方面，托馬斯則在今年1月7日加入美國空軍，希望吸取美軍的軍事訓練，原派駐德國基地，後於3月14日調至馬里蘭州；韋森堡與托馬斯這期間也在研究軍用槍械與彈藥，並計劃購買軍用武器以支持他們的「政變」行動。

報導引述起訴書內容指出，韋森堡與托馬斯計劃一旦掌控島嶼，就屠殺島上所有男性，並將婦女與兒童作為性奴隸，以實現他們的「強暴幻想」。不僅如此，起訴書更指控，韋森堡與托馬斯還在去年8月31日強迫未成年人在鏡頭前發生性行為，此舉已涉犯兒童性剝削。

韋森堡與托馬斯最終雙雙落網，2人目前面臨「密謀在外國殺害或綁架人」及「製作兒童色情影片」等重罪指控，倘若罪名成立，可能被判終身監禁。全案由FBI、美國空軍特別調查局及薩利納警察局合作調查，案件始末與犯案動機仍待調查釐清。

對此，犯罪學家卡門（Dr. Alex Del Carmen）表示，這是他從業29年來見過最怪異的案件，此前也從未在美國本土見過類似案件：「這是非常不尋常的案件。聯邦檢察官通常會評估計畫的可行性與意圖，以及嫌疑人是否有能力實行。這起案件的所有犯罪元素都存在。」



回到原文

更多鏡報報導

色姨丈對13歲外甥女下手！三度性交還喊老婆 她報告老師…下場曝光

14歲少女遭父鎖房內、不給飯吃…被救出「瘦剩16公斤」！急救員以為她僅6歲

甘迺迪家族詛咒再現！35歲外孫女生2胎後「罹罕見血癌」：或許還能活1年吧…