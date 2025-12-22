想靠進補養生卻冒痘失眠？中醫教你補對不補錯

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

隨著冬季來臨，不少民眾依循傳統習俗進補養生，但若未依體質調整，反而可能補出問題。35歲的陳小姐長期於中醫調養身體，近日卻出現臉部痘痘明顯增多、皮膚發炎及口乾舌燥等不適症狀，讓她相當困擾。

台北慈濟醫院中醫部中醫師廖振凱進一步問診後發現，陳小姐因應冬季進補習俗，連日食用含有麻油、薑母等偏熱性的補湯，但她本身屬於「實熱體質」，過度進補反而助長體內火氣，導致肌膚問題與上火症狀。經過清熱解毒藥物調理，並調整飲食內容後，陳小姐的症狀在數日內明顯改善。

廖振凱表示，「冬季進補並非越補越好，應依個人體質辨證施補。」以常見的體質分類來看，虛寒體質者多半怕冷、容易疲倦、食慾較差，適合選擇肉桂、乾薑等溫補食材，或搭配十全大補湯等溫陽散寒的方劑，有助促進循環、改善畏寒與食慾不振。

相對地，實熱體質者則容易怕熱，常見面紅心煩、口乾舌燥、長痘痘等情形，通常不需特別進補，否則可能加重體內燥熱。若想進行養生調理，建議選擇白木耳、百合等滋陰食材，以協助平衡體內火氣。

廖振凱也提醒，錯誤進補可能引發上火、失眠、便祕等不適症狀，感冒患者、自體免疫疾病患者，以及高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病族群與孕婦，更應在醫師評估後再行進補，以免影響病情控制。兒童的部分則應視個別狀況調整，對孩童而言，規律作息與均衡飲食比進補更為重要。

若因進補不當出現不適而就醫，中醫師會透過「望聞問切」進行體質與症狀評估，再依狀況給予相應調理，例如燥熱加重引發冒痘、口乾，會以清熱藥材調整；若出現腹脹、消化不良，則著重於調和脾胃功能，協助身體逐步回到平衡狀態。

廖振凱強調，民眾不應盲目跟隨進補習俗，而是依照自身體質適度補充，才能真正達到養生效果。若對進補方式有疑問，建議至中醫門診由醫師評估體質，避免聽信偏方，才能健康安心過冬。

他也推薦平和溫潤、適合多數民眾的「四神湯」作為冬季日常調養選擇。四神湯屬於平補性質，具有健脾益氣、調理腸胃的功效，不含油膩或過度燥熱的食材，適合大多數人在冬季飲用。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

